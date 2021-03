Končno bodo lahko znova tekmovali

5.3.2021 | 09:00

NTK Kkrka

Uroš Slatinšek

Novo mesto - V prvi slovenski namiznoteniški ligi, v kateri tekmujeta tudi NTK Krka in ŠD SU, v tej sezoni niso odigrali še niti ene tekme. Ker so člani do 21 let, mladinci in kadeti sestavni in hkrati celo ključni igralci večine članskih ekip v obeh 1. SNTL, je bilo treba z začetkom igranja lige počakati, da je vlada sprostila nekatere ukrepe.

“V Namiznoteniški zvezi Slovenije smo natančno spremljali vse ukrepe glede epidemije in omejitev izvajanja športne dejavnosti. Zaradi omejitev, zaprtih šolskih športnih dvoran in specifičnosti namiznoteniške lige igranje lige ni bilo možno. Vsaj ne takšno, da bi vsem klubom zagotovili varno izvedbo in enake pogoje. Ker so v zadnjem času razmere sprostile tudi na športnem področju, je Izvršni odbor NTZS na predlog pristojnih komisij že potrdil nadaljevanje sezone in izvedbo tekmovanj, tudi lige,” pravi predsednik NTZS Marjan Hribar.

PRVE TEKME V MARCU

Predvideno je, da se bo člansko ligaško tekmovanje začelo 13. ali 20. marca, bo pa krajše kot sicer. Odigran bo le en del lige (spomladanski del) s končnico za prvaka. Način izvedbe končnice za prvaka se bo določil po koncu rednega dela. Posamična državna prvenstva bodo potekala kot doslej, ekipna državna prvenstva za kadete in mladince pa se bodo odigrala v vikendu po sistemu razigravanja po skupinah in potem na izpadanje. Pri tem bo sistem tekmovanja spremenjen na tri zmage, tako kot se igra povsod drugod v Evropi.

VISOKA PRIČAKOVANJA KLJUB PREMORU

“Ker se bo odigrala liga po prilagojenem in skrajšanem programu, bo vsak ’kiks’ imel večjo težo in bo vsaka tekma toliko bolj pomembna, ker že lahko odloča o napredovanju,” se zaveda Uroš Slatinšek iz ŠD SU, ki je kljub epidemiji s tekmovalno skupino igralcev vzdrževal odličen kontakt in trening, zdaj pa se v dvorani posvečajo dvigu forme. Cilji za to sezono navkljub premoru ostajajo visoki, motivacija je še višja. “Prvi cilj je uvrstitev v zgornjo polovico tabele. Verjamem pa, da smo sposobni tudi več. Sam bom poskušal ohraniti lanski pridobljeni naziv najboljšega igralca SNTL.”

Predsednik NTK Krka Jernej Jedlovčnik prav tako pravi, da se cilji zaradi epidemije niso spremenili. “Cilji NTK Krka so bili vedno visoki oz. najvišji in tako bo tudi v prihodnje, za kar si prizadeva tako vodstvo kluba, vključno z večletnim trenerjem prve moške ekipe Nevenom Karkovićem in glavno trenerko mladih Manco Fajmut, kakor tudi sami tekmovalci. Za prvo ekipo bi si sicer želeli, da bi lahko odigrala tako jesenski, kakor tudi spomladanski del prvenstva. “Le tako lahko dobimo realno sliko moči ekip, ob odigranem polovičnem prvenstvu so možna večja presenečenja, še posebno če zaradi izjemnih okoliščin ekipe ne morejo nastopiti v najmočnejši postavi.”

OPTIMISTIČNO NAPREJ

Se bo pa večmesečni premor s treningi in tekmovanji gotovo poznal pri mlajših selekcijah. “V celotni sezoni odigrati le državno prvenstvo je za mlajše igralke in igralce kar problem, saj mladina potrebuje več tekmovanj, skozi katere se učijo in izboljšujejo. Ampak takšna je realnost. Z njo se je treba sprijazniti in gledati pozitivno v prihodnost,” meni Slatinšek. “Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi nadoknadili zamujeno in se že to poletje veselili domačih rezultatov in uspehov naše namiznoteniške reprezentance na Olimpijskih igrah. Vsekakor bo to leto, tudi z vidika prvega ekipnega nastopa na OI, zgodovinsko za namizni tenis,” pa dodaja prvi mož Namiznoteniške zveze Slovenije.

Sabina Gosenca

Foto: arhiv ŠD SU in NTK Krka