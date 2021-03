Stražani z ministrom in državno sekretarko o vinogradnikih in gospodarski coni Zalog

5.3.2021 | 11:15

Župan Krštinc in minister Podgoršek (foto: Občina Straža)

Ob robu sredine predaje gradbenega lesa Združenja SLOles, ko je iz Straže na pot proti Hrvaški krenilo devet tovornjakov za popotresno obnovo hrvaške Petrinje, se je župan Občine Straža Dušan Krštinc sešel z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jožetom Podgorškom ter državno sekretarko na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajdo Cuderman.

Župan je ministra seznanil s kmetovanjem v občini, problematiko zidaniškega turizma in zaraščanjem vinogradniških površin.

Minister je povedal, da je črpanje sredstev v primeru sofinanciranja vinogradnikov stvar regijskega značaja, zato bi se morali vinogradniki bolj povezovati in prijavljati na regijske razpise. Hkrati pa bi morali po ministrovih besedah bolj spodbujati mlade, da bi lažje razumeli, kaj se jim splača. Ministrstvo naj bi zagotovilo nekaj več denarja iz naslova Leader oz. LAS-a prav za tovrstne regijske projekte.

Z državno sekretarko na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Ajdo Cuderman pa so si ogledali Gospodarsko cono Zalog. Stražane je zanimala predvsem možnost sofinanciranja gradnje infrastrukture na njenem južnem delu. V kratkem namreč zanjo pričakujejo gradbeno dovoljenje in torej računajo tudi na pomoč države.

M. K.

