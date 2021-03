Marino Portorož naj bi kupili Japonci

5.3.2021 | 10:10

Marina Portorož (Foto: spletna stran Term Čatež)

Portorož/Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež naj bi Marino Portorož prodala japonskim kupcem, danes poročata časnika Delo in Primorske novice. Pri tem Delo navaja, da gre za investicijske sklade iz Japonske in da cena ne presega 15 milijonov evrov, Primorske novice pa, da naj bi bil kupec japonska multinacionalka in da naj bi cena znašala 16 milijonov evrov.

Da je portoroška marina prodana, je Delu včeraj neuradno potrdilo več virov. Prodajo je pred tedni napovedal tudi prvi mož Term Čatež in DZS Bojan Petan, ki je po navedbah Primorskih novic zatrdil, da je prodaja usklajena s skladom York.

Terme Čatež naj bi kupoprodajno pogodbo pred dnevi sklenila z eno izmed japonskih multinacionalk, cena naj bi znašala približno 16 milijonov evrov, druge podrobnosti iz kupoprodajne pogodbe niso znane, pišejo Primorske novice in dodajajo, da je možno, da tudi tokratna pogodba vsebuje odložne pogoje. Zaradi niza neizpolnjenih odložnih pogojev naj bi padla v vodo prodaja te marine Adventuri holdingu, piše časnik.

Odložni pogoj naj bi se po navedbah Dela nanašal na zemljišče, za katero ima Marina Portorož sklenjeno koncesijsko pogodbo, medtem ko parcel, namenjenih za izgradnjo termalne riviere, naj ne bi prodali.

Terme Čatež, ki so del skupine DZS, Marino Portorož prodajajo že dlje časa. Nazadnje so prodajni postopek znova začeli avgusta lani. Rok za ponudbe je bil v drugi polovici septembra, postopek pa naj bi se po pisanju Primorskih novic zaključil pred kratkim.

Pred časom je po več letih propadel načrt prodaje družbe Adventuri holdingu in družbi Glen, posel naj bi v vodo padel zaradi nesoglasij o ceni. Družba MMNT, ki sta jo za prevzem ustanovila Adventura holding in Glen, naj bi po takratnih navedbah dnevnika Finance iz avgusta lani za Marino Portorož plačala 21,6 milijona evrov.

Peter Polič iz skupine P&P iz Lucije, ki je pred skoraj tremi leti v svoji zadnji ponudbi za nakup Marine Portorož, vključno z zemljiščem, namenjenim termalni rivieri, igrišči za tenis in hiškami z apartmaji, ponujal 40 milijonov evrov, je Primorskim novicam povedal, da družba P&P ponudbe tokrat ni oddala. Ko so dokumente o nerazkrivanju poslovnih podatkov vrnili podpisane, so jih obvestili, da že poteka usklajevanje kupoprodajne pogodbe z dvema kupcema.

V piranski občini so za Primorske novice povedali, da so bili seznanjeni, da naj bi bil prodajni postopek v zaključni fazi, ter da si želijo, da bi novi lastnik čim boljše še razvijal to dejavnost.

Prodaja Marine Portorož je bila del dogovora DZS z upniki o finančnem prestrukturiranju. Glavni upnik je sklad York, ki je terjatve do družbe kupil od Gorenjske banke in Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB).

