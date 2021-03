Koronaokužbe: Dolenjska, Bela krajina in Posavje postali rumeni; Krek svari

5.3.2021 | 12:20

Včeraj so v Sloveniji ob 5435 PCR testih potrdili 881 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih PCR testov je po vladnih podatkih 16,2 odstotka. Bolnišnično oskrbo danes potrebuje 521 bolnikov, 85 bolnikov pa potrebuje intenzivno nego. Umrli so štirje bolniki s covidom-19. Sedemdnevno povprečje okužb pa je 780.

Včeraj so opravili tudi 21.601 hitrih antigenskih testov, kar je 5593 manj kot v sredo, ko so jih opravili 27.194. V sredo so ob opravljenih 5822 PCR testih potrdili 1019 okužb z novim koronavirusom, delež pozitivnih PCR testov je znašal 17,5 odstotka.

Sedemdnevno povprečje okužb se je v primerjavi s četrtkom zmanjšalo za štiri, ko je znašalo 784, je povedala Maja Bratuša, ki je danes vodila vladno novinarsko konferenco.

Najbolje pri nas

Štirinajstdnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev znaša 514,6. Pojavnost je najslabša v obalno-kraški regiji, kjer beležijo 862,5 potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev. Sledita ji gorenjska (598,5) in koroška (563,3). Najboljša štirinajstdnevna pojavnost števila okužb je v posavski regiji, kjer beležijo 223,7 okužbe na 100.000 prebivalcev. Sledita ji jugovzhodna (387,4) in podravska regija (445).

Podobno sliko kaže tudi sedemdnevno število potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev, pojavnost v Sloveniji trenutno znaša 259,9. Najslabša je epidemiološka slika v obalno-kraški regiji, kjer beležijo 432,1 okužb na 100.000 prebivalcev. Sledita ji koroška (338,8) in gorenjska regija (320,4). Najboljša je slika v posavski regiji (84,2), jugovzhodni (192) in pomurski regiji (208,9).

Bolnišnično oskrbo pa je potrebovalo 10 covidnih bolnikov več kot v sredo, ko je bilo hospitaliziranih 511 bolnikov. Na intenzivnem oddelku zdravijo enega bolnika manj, v sredo je oskrbo na intenzivnem oddelku potrebovalo 86 bolnikov. Iz bolnišnic so včeraj odpustili 32 covidnih bolnikov, sprejeli pa so jih 46. V ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru zdravijo 181 oseb, od tega 26 na intenzivni terapiji, je povedala Bratuša.

V novomeški bolnišnici se je število covidnih bolnikov povečalo na 27 (včeraj jih je bilo 26, dva so sprejeli in enega odpustili).

V Brežicah imajo štiri bolnike, sicer pa tam, kot smo poročali, novih pacientov s covidom-19 ne bodo sprejemali več, pač pa bodo morebitne nove obolele iz Posavja napotili v SB Novo mesto.

V Novem mestu 20 okužb

Sicer pa glede na včeraj potrjene okužbe izstopa občina Celje, kjer so potrdili 34 okužb. V Žalcu so potrdili 23 okužb, v Velenju 19, Dravogradu in Šentjurju pa po 14. V občinah Ilirska Bistrica, Kočevje in Domžale so potrdili po 13 okužb, v Kamniku in Kranju 28, v Radovljici 16 ter v Škofji Loki 14. V občini Novo mesto so zabeležili 20 novih okužb, v Trbovljah 16, v Izoli 17 in v Kopru 28. V Ljubljani so potrdili 97 okužb, v Mariboru pa 31.

Tako v rdeči fazi sproščanja ukrepov ostaja obalno-kraška regija. V rumeno fazo pa sta vstopili posavska in jugovzhodna regija. Ostala država je po besedah Bratuše v oranžni fazi.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v državi 10.866 aktivno okuženih oseb.

Krek svari pred slabšanjem epidemiološke slike in poziva k doslednemu spoštovanju zaščitnih ukrepov

Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek ob stagniranju sedemdnevnega povprečja potrjenih okužb z novim koronavirusom opozarja, da se epidemiološke razmere, tudi zaradi novih različic virusa, lahko hitro poslabšajo. Zato je po njegovem mnenju zelo pomembno, da še bolj dosledno upoštevamo ukrepe za zajezitev širjenja okužb.

Število novopotrjenih okužb se v zadnjih dneh nekoliko dviguje. "Več kot teden dni stojimo na mestu sedemdnevnega povprečja okužb, kar je slab pokazatelj. Krivulja se lahko hitro obrne navzgor, še posebej če vemo, da imamo v hiši dva neljuba gosta: britansko in južnoafriško različico virusa," je Krek opozoril na današnji novinarski konferenci.

Pojavnost okužb z britansko različico v Sloveniji po njegovih besedah raste eksponentno. "Videti je, da se bo pod vplivom britanske različice razvoj epidemije morda celo poslabšal v prihodnjih dnevih," je ocenil. Pozval je k doslednemu upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom.

V Sloveniji za covidom-19 trenutno zboleva predvsem delovno aktivna populacija v starosti od 25 do 55 let. "Srečo imamo, da oboleva manj ostarelih, ki povečujejo zasedenost postelj in večajo umrljivost," je ocenil direktor NIJZ. Vse, ki obiskujejo starejše, je pozval, naj pred obiskom ostanejo v karanteni vsaj sedem dni, saj je to najboljši način za preprečitev širjenja okužbe.

Delež okuženih med starejšimi od 85 let medtem upada, predvsem zaradi visoke precepljenosti tega dela populacije. Nekaj več je okužb v starostni skupini od 65 do 74 let, ki pa bodo, kot je napovedal Krek, cepljeni v prihodnjih tednih. "Do konca meseca bomo morda imeli cepljene rizične skupine, kar je zelo dobro in se bodo krivulje umirile," je še prepričan.

Dotaknil se je tudi epidemioloških razmer v Evropi, kjer se dogaja nov epidemične val, najhuje je na Češkem. Pri tem imajo pomembno vlogo nove različice virusa, zato moramo biti po Krekovih besedah pozorni, da se virus ne razširi hitro v naš prostor. Izpostavi je razmere v Furlaniji-Julijski krajini, ker število okužb hitro narašča. Z razmerami v sosednji Italiji lahko povežemo tudi slabšo epidemiološko sliko na slovenski obali, je še dodal.

M. K.; STA