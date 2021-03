Zagorelo na deponiji v Spodnjem Starem Gradu - škode ni

5.3.2021 | 11:55

Slika je iz arhiva (foto: Kostak)

Minulo noč je zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki v Spodnjem Starem Gradu pri Krškem. Predstavnica za stike z javnostjo podjetja Kostak Sabina Žibert nam je povedala, da je približno ob pol treh ponoči zagorelo v enem od boksov kompostarne. Vžgal se je tam odloženi material, predvidevajo, da je bila med odpadki neka vnetljiva snov. ’’Delovanje protipožarnega sistema je bilo pravočasno in brezhibno,’’ je povedala Žibertova.

Ogenj, ki je zajel približno eno tono odpadkov, so začeli gasiti sami zaposleni na Centru za ravnanje z odpadki, krški poklicni gasilci pa so potem njihovo delo dokončali in ogenj pogasili v 15. minutah ter preprečili njegovo morebitno nadaljnje širjenje.

V Kostaku o škodi ne morejo govoriti - ožgani material bodo pač odstranili in nadaljevali s postopki kompostiranja. Tudi poškodovanih pa v nočni akciji v Spodnjem Starem Gradu na srečo ni bilo.

