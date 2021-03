Davil jo je in grozil; poškodovana traktorista; trčila v srno in se prevrnila

5.3.2021 | 13:50

Nesreča pri Libni ...

... in pri Kostanjevici (obe fotografiji: PGE Krško; še več jih je na voljo na lokalno.si)

Policisti so bili sinoči obveščeni o nasilju v družini na območju Posavja. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 24-letni nasilnež izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko. Žrtev je močno pretepel, jo s pestmi udarjal po glavi, jo davil in ji grozil, da jo bo ubil. Policisti so mu izrekli ukrep prepovedi približevanja partnerki in o tem obvestili preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 24-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in nasilja v družini.

Poškodovana traktorista

O prometni nesreči na območju Libne, v kateri so bili udeleženi voznika tovornega vozila, voznik kmetijskega traktorja in voznica osebnega avtomobila, so bili policisti obveščeni 4. 3. ob 6.51. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je nesrečo, kot smo že poročali, povzročila 35-letna voznica osebnega avtomobila, ki je nameravala prehiteti kmetijski traktor v trenutku, ko je njeno vozilo že prehiteval voznik tovornega vozila. Po trčenju je traktor zdrsnil z vozišča, 41-letni voznik pa se je hudo poškodoval. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je bila cesta zaprta do 10.55. Policisti nekatere okoliščine nesreče še preverjajo in bodo zoper povzročiteljico na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nekaj po 9. uri se je v nesreči pri delu na območju Kostanjevice na Krki poškodoval 64-letni moški. Krški policisti so ugotovili, da je moški pri postavljanju strebričkov stal na priključku traktorja, traktor pa je bil v prostem teku. Ko je vozilo pričelo drseti po brežini, je moški padel pod traktor in se lažje poškodoval. Reševalci so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

Trčila v divjad

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili nekaj po 7. uri obveščeni o prometni nesreči na cesti med Dvorom in Jamo pri Dvoru. Ugotovili so, da je 43-letna voznica osebnega avtomobila vozila v smeri proti Dvoru in trčila v srno, ki je nenadoma stekla na cesto. Voznica, ki se je z vozilom prevrnila, se je v nesreči lažje poškodovala.

Obrezoval drevje in padel s štirih metrov

O nesreči pri delu v Šentjerneju so bile dežurne službe obveščene nekaj po 11.30. Po prvih ugotovitvah policistov je 64-letni moški obrezoval drevo in padel na tla z višine okoli štirih metrov. Huje poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o nesreči pri delu s poročilom seznanili tožilstvo.

Baker je šel

Okoli 14. ure je na Trdinovi ulici v Trebnjem nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel štiri bakrene plošče in lastnika oškodoval za 200 evrov.

Prijeli tihotapca in štiri tujce v avtu ...

Okoli 18.30 so policisti na avtocesti na Drnovem v smeri proti Novem mestu ustavili osebni avtomobil VW touareg. Med postopkom so ugotovili, da državljan Črne gore v vozilu prevaža štiri državljane Turčije, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencu kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. Kriminalisti bodo 37-letnega moškega s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z državljani Turčije še niso zaključeni.

... še šest 'peš'

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na Obrežju izsledili in prijeli šest državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

