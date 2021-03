Novomeščani klepetajo, ko vozijo, privežejo se pa ne!

5.3.2021 | 13:00

Tudi nevroznanstvena raziskava Javne agencije RS za varnost prometa iz leta 2017 je potrdila, da mobilni telefoni med vožnjo pomembno preusmerjajo voznikovo pozornost. Oglejte si video Oči gledajo, a možgani ne vidijo! (spodaj pod tekstom)

Včeraj med 14.30 in 15.30 uro, v času prometne konice, ko zaznavajo večje število kršitev, so policisti na območju PU Novo mesto preverjali, koliko voznikov in voznic med vožnjo uporablja mobilni telefon in kontrolirali tudi uporabo varnostnega pasu.

'Bogata' bera ene same ure ...

Ustavili so 41 kršiteljev, ki so uporabljali mobilni telefon, in 49 tistih, ki med vožnjo niso bili pripeti z varnostnim pasom.

PU ponovno opozarja, da pisanje sporočil ali pregledovanje družbenih omrežij med vožnjo pomeni do 23-krat večje tveganje za nastanek prometne nesreče. Tveganje je podobno, kot če pet sekund vozite z zaprtimi očmi. ''Tudi v prometu bodite odgovorni do sebe in drugih - prilagodite hitrost vožnje, vozite zbrano in poskušajte predvideti ravnanja drugih udeležencev v prometu,'' pozivajo novomeški možje v modrem.

M. K.