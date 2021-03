V Črnomlju po več letih 49 novih stanovanj; vselitev septembra

5.3.2021 | 14:35

Trojica danes na čardaškem gradbišču (foto: Občina Črnomelj in SS RS)

»Izredno sem ponosen in vesel, da bo mesto Črnomelj dobilo nova, sodobna stanovanja. Stanovanjski blok Čardak bo po 33. letih prvi novi večstanovanjski objekt s toliko stanovanji v mestu. Med tem časom je bilo sicer zgrajenih nekaj manjših objektov. Gre za izredno pomemben projekt in velik doprinos občini in nasploh belokranjski prestolnici,« je, kot poročajo z občine, ob današnjem obisku gradbišča poudaril črnomaljski župan izpostavil Andrej Kavšek.

Napredek gradnje sta si skupaj z njim ogledala še direktor podjetja TGH, ki je investitor, Stjepan Jarnević, in direktor Stanovanjskega sklada RS, ki bo stanovanja oddajal v najem, mag. Črtomir Remec.

Gre za sodoben in energetsko napreden objekt. V njem bo skupno 49 stanovanj, velika pa bodo med 40 in 75 kvadratnimi metri, razen v terasni etaži. Tam bodo nadstandardna stanovanja večjih površin. 30 stanovanj bo najemnih, 19 pa za prodajo, sporočajo z občine in dodajajo, da se blok nahaja v mirnem okolišu, v bližini doma starejših občanov. V neposredni okolici je tudi mestna obvoznica.

Vrednost projekta, v katerega je investiralo podjetje TGH, je približno pet milijonov evrov, gradnja pa bo končana konec avgusta. V septembru se bodo stanovalci že vselili v stanovanja.

»Tudi s tem projektom skrbimo za razvoj Črnomlja in okolice. Izredno smo ponosni na vse naše projekte, ki jih izvajamo in ki so planirani ter na tiste, ki so že dokončani. Med največjimi bi vsekakor izpostavil gradnjo nove stavbe Vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka. Gre za največji projekt v zgodovini občine Črnomelj. Gradnjo bomo pričeli letos poleti, predvidoma pa bo končana prihodnje leto. Prav tako je v načrtu gradnja nove osnovne šole Loka. Gradnja bo predvidoma končana do konca prihodnjega leta. Gre za eno največjih investicij tako pri nas kot tudi na splošno eno največjih investicij glede šol v Sloveniji,« je danes še poudaril župan Andrej Kavšek.

M. K.