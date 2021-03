Z detektorjem kovin našel topovski granati, pehotno strelivo …

5.3.2021 | 18:10

Simbolična slika (Foto: arhiv DL)

Občan je z detektorjem kovin okoli 14. ure v gozdu na območju Ragovega loga v Novem mestu našel neeksplodirana ubojna sredstva. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta odstranila in varno uskladiščila dve topovski granati kalibra 75 mm, italijanske izdelave, tulec protitankovskega naboja, nemške izdelave in 30 kosov pehotnega streliva, vse iz obdobja druge svetovne vojne. Obveščene so bile pristojne službe.

Gorelo v prostoru za ločene odpadke

V Spodnjem Starem Gradu v krškem Centru za ravnanje z odpadki je ob 4.19 gorelo v prostoru za ločene odpadke. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

M. Ž.