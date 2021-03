Ste videli nesrečo na Brodu?

5.3.2021 | 22:40

Foto: PP Novo mesto

Policisti PP Novo mesto so bili ob 15.40 obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti na Brodu v Novem mestu, kjer potekajo gradbena dela in je promet speljan preko enega prometnega pasu. Na tem delu ceste je na vozišču postavljen semafor, ki ureja pretočnost prometa. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi voznik osebnega avtomobila VW passat, črne barve, novomeških registrskih oznak, vozil iz smeri Broda v smeri Topliške ceste in pri zapori ceste zapeljal skozi rdečo luč na semafoju in z vozilom trčil v prednji del Mercedesa, ki je pravilno pripeljal iz smeri Topliške ceste v smeri Broda. Po trčenju je voznik Passata zapeljal vzvratno in nato obrnil ter kraj nesreče zapustil ne da bi nudil podatke drugemu udeležencu ali o nesreči obvestil policiste.

Policisti prosimo voznika VW udeleženega v nesreči in vse morebitne očividce, da zaradi razjasnitev vseh okoliščin pokličejo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.