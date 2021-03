Dim uhajal in se širil po hiši

6.3.2021 | 07:50

Foto: Arhiv DL

V Gorenjem Vrhpolju v občini Šentjernej je sinoči okoli 22. ure dim uhajal iz kamina in se po zračniku razširil po stanovanjski hiši. Gasilci PGD Gorenje Vrhpolje so prezračili prostore, preventivno pregledali dimnik in ostrešje ter odsvetovali kurjenje do prihoda dimnikarske službe. Do požara ni prišlo.

Gorela suha trava

V Starem Trgu ob Kolpi v občini Črnomelj je včeraj okoli 18.30 gorela suha trava. Požar so na površini 400 kvadratnih metrov pogasili gasilci PGD Stari Trg ob Kolpi.

M. Ž.