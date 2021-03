Na Jurčičevi domačiji dneva odprtih vrat

6.3.2021 | 08:30

Juričeva domačija vabi. (Foto: Občina Ivančna Gorica, arhiv DL)

Muljava - Jurčičeva domačija na Muljavi po zimskem premoru z današnjim dnem znova odpira vrata za obiskovalce. Ogled domačije bo danes in jutri v okviru dnevov odprtih vrat brezplačen, poroča STA. Osebje muzeja na prostem pripravlja interaktivno vodenje, ki se prilagaja starostni skupini obiskovalcev, so sporočili iz Zavoda Prijetno domače, ki je skrbnik domačije.

Med drugim bo mogoče prisluhniti Jurčičevim delom, in sicer v obliki gledališča kamišibaj, vsak obiskovalec pa si bo lahko ogledal tudi film, ki prikazuje Jurčičevo življenje in ustvarjanje.

Zavod Prijetno domače na svoji spletni strani objavlja podrobnosti v zvezi z obeleževanjem Jurčičevega leta. Na portalu zbirajo tudi podatke o dogodkih, natečajih, srečanjih in drugih dejavnostih v zvezi z Jurčičevim letom, ki jim jih javljajo organizatorji projektov in dogodkov iz vse Slovenije, so navedli na STA.

Kot so zapisali v zavodu, bi - če bi razmere dopuščale - enega od vrhuncev Jurčičevega leta zagotovo predstavljal tradicionalni Jurčičev pohod od Višnje Gore, kamor je Jurčič hodil v šolo, do njegove rojstne Muljave. Kot so poudarili, je Jurčičeva pot od letos opremljena s točkami, na katerih lahko obiskovalci nekaj pisateljevih zgodb doživijo interaktivno. Za interpretacijo odlomkov Jurčičevih najbolj znanih del so poskrbeli znani slovenski igralci.

Letošnje leto je vlada razglasila za Jurčičevo. Predlog za razglasitev spominskega leta je ministrstvu za kulturo podala Občina Ivančna Gorica. Zvrstilo se bo več dogodkov po vsej Sloveniji, med drugim se obeta tudi simpozij, ki ga pripravljata Cankarjev dom in Filozofska fakulteta v Ljubljani.

Uradna spletna slovesnost ob začetku Jurčičevega leta je pod okriljem Občine Ivančna Gorica potekala v četrtek. Župan Dušan Strnad in državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc sta v nagovorih poudarila Jurčičev pomen za preteklost in današnji čas.

M. Ž, STA