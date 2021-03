Kdo so sevniški športniki lanskega leta?

6.3.2021 | 09:45

Staro mestno jedro Sevnice (Foto: Jože Hvala, spletna stran Občine Sevnica)

Sevnica - Na spletnem dogodku so razglasili športnike leta 2020 v občini Sevnica. Športnica leta je postala košarkarica Eva Lisec, športnik pa rokometaš Blaž Janc. Športna ekipa leta je Rokometni klub Sevnica, v mlajših kategorijah pa Strelsko društvo Marok Sevnica.

Perspektivni športniki leta 2020 so teniška igralka Una Grubešič, kolesarja Katarina Jančič in Grega Podlesnik ter atlet Tomaž Sešlar. Ambasador športa je postal Gregor Ficko, športna osebnost Roman Novšak, športni projekt leta 2020 pa parazvojno gibanje »Gospod Ficko«. Posebno pohvalo so prejeli člani Strelskega društva Marok Sevnica in Romana Ivačič, so sporočili iz sevniške občine.

Športnik leta je osrednji tradicionalni dogodek v počastitev športnih dosežkov občank in občanov sevniške občine, ki vsako leto poteka v organizaciji Športne zveze Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica. Letošnja slovesnost, ki je bila prilagojena aktualnim epidemiološkim razmeram, je na ogled na spletni in Facebook strani ter na Youtube kanalu Občine Sevnica.

M. Ž.