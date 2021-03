Leon v novi preobleki

6.3.2021 | 18:30

Leona so odeli v rumeno oranžne barve z upodobitvijo oseb iz situle. (Foto: spletna stran MO Novo mesto)

Informativne table

Novo mesto - Novomeški električni mestni avtobus Leon, ki je v preteklem bil v sivo-rdečih barvah, je dobil novo preobleko – grafično podobo, ki jo je navdihnila situlska umetnost. Pot po mestnem jedru, ki jo od ponedeljka do sobote opravlja Leon, pa je novomeška občina opremila tudi z informativnimi tablami.

Barvite podobe na Leonu, ki brezplačno prevaža potnike od parkirišča v Kandiji do Novega trga in pri tem prečka Glavni trg, predstavljajo prazgodovinske upodobitve oseb z bronaste situle, najdene na najdišču Kandija, so orisali na občinski spletni strani.

Table, ki obiskovalce in občane vabijo k njegovi uporabi, se nahajajo na makadamskih parkiriščih v Kandiji in za Novim trgom, rahlo skrita pa tudi pri Anton Podbevšek Teatru. »Če boste Leona ustavili na kateri drugi točki, mu pomahajte ali pa pokličite na telefonsko številko 031 663 067. Na voljo je od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro ter v soboto med 8.30 in 13. uro,« so navedli.

M. Ž.