V APT premiera predstave Črna koža, bele maske

6.3.2021 | 14:00

Anton Podbevšek Teater (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - Anton Podbevšek Teater (APT) iz Novega mesta bo na spletni strani tretjioder drevi ob 20. uri začel neposredni prenos premiere plesno-glasbene predstave Črna koža, bele maske v režiji in koreografiji Maše Kagao Knez. Predstava se ukvarja z zakoreninjenimi predsodki o Afriki in Afričanih, nastala je s sodelovanjem Plesnega Teatra Ljubljana.

Predstava Črna koža, bele maske se po besedah avtorice zasnove, plesalke, koreografinje in režiserke Maše Kagao Knez ukvarja s slovenskimi oziroma z zakoreninjenimi stereotipi o Afriki in Afričanih.

Gre sicer za skupni projekt z Ivano Djilas, predstava pa je povezana z rasizmom, ki je po besedah Maše Kagao Knez del kolektivnega. Prinesla bo mešanico plesno-glasbenega potovanja, je ob predstavitvi nove sezone APT dodala Ivana Djilas, ki pri predstavi sodeluje kot dramaturginja in sorežiserka, avtorsko glasbo pa je prispeval Boštjan Gombač. To bo prva premiera APT v letošnji gledališki sezoni.

"Medtem ko želimo rasizem pripisati zgodovini in ga tam tudi odložiti, so svet ponovno pretresle novice, ki kažejo, da rasizem še kako vztraja in da je problematika še kako pereča. Po usmrtitvi G. Floyda v ZDA, ki je prebudila množice in spodbudila proteste gibanja BLM, se je izkazalo dvoje: da v 21. stoletju sistemski rasizem še kako obstaja in da to, da se pretvarjamo, da ne obstaja, kvečjemu kaže na našo ignoranco, zmožnost odrinjanja in nezmožnost soočenja z večno aktualno problematiko. Po eni strani se mi zdi smešno, da se v 21. stoletju spet na novo začenjamo pogovarjati o tej problematiki, po drugi strani me straši, da to pri nas sploh še ni tema. Pri nas rasizma ni. To se dogaja nekje drugje, daleč v Ameriki. Ali pač?" je ob predstavi zapisala Maša Kagao Knez.

Soustvarjalci predstave in nastopajoči so še Lina Akif, Joseph Nzobandora-Jose, Irena Yebuah Tiran in Leticia Slapnik Yebuah.

Pri koreografiji je sodelovala še Rosana Hribar, avtor besedil songov je Joseph Nzobandora-Jose, kostumografinja je bila Jelena Proković. Oblikovalka videa je Vesna Krebs, za osvetlitev in scenske elemente so poskrbeli Danilo Pečar in drugi.

Ponovitve predstave bodo 7., 13., 14., 20. in 22. marca.

STA