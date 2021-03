Držinska tragedija pri Grosupljem - dopolnjeno s pojasnilom policije

6.3.2021 | 15:25

Foto: Arhiv DL

Grosuplje - V okolici Grosupljega je domnevno nasilne smrti umrla ženska. Na Policijski upravi Ljubljana so za STA potrdili, da obravnavajo primer s področja kaznivih dejanj zoper življenje in telo, saj je umrla ženska, osumljenec pa je pridržan. Ker preiskava na terenu še poteka, bodo več informacij s policije sporočili pozneje.

Po poročanju Slovenskih novic naj bi se tragedija zgodila v krogu družine, osumljenec naj bi bil partner pokojne.

Dodano ob 16.40:

Na Policijski upravi Ljubljana so pojasnili, da se je včeraj v popoldanskih urah na Policijsko postajo Trebnje zglasil 44-letni moški in naznanil, da je doma umoril svojo ženo. Policisti so odšli na naslov v okolici Grosuplja, kjer so odkrili mrtvo 36-letno žensko. Smrt je nastopila kot posledica zadušitve, vzrok za dejanje pa trenutno še ni znan.

Osumljencu, ki ga policija še ni obravnavala, so odvzeli prostost in bo priveden k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora.

M. Ž., STA