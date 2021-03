Odbojkarji Krke zmagali na odločilni tekmi

7.3.2021 | 08:00

Novomeški odbojkarji so po sredini zmagi tudi včeraj premagali Šoštanj Topolščico in se obdržali v 1. A ligi.

Novo mesto - Odbojkarji Krke bodo tudi naslednjo sezono igrali v 1. A državni odbojkarski ligi. Včeraj so na odločilni tretji tekmi tesno s 3:2 v nizih premagali Šoštanj Topolščico, zmagovalca 1. B državne odbojkarske lige, in si tako zagotovili napredovanje v četrtfinale državnega prvenstva ter tudi obstanek v elitni druščini.

Novomeščani so sicer izgubili prvi niz, a dobili drugega, v tretjem pa znova popustili. V nadaljevanju srečanja so strnili svoje vrste in izenačili na 2:2. O zmagovalcu in potniku v četrtfinale je tako odločal skrajšani peti niz, ki je bil zelo izenačen. Gostje so celo vodili z 11:9, a domačim je z delnim izidom 4:0 uspel preobrat, prednosti pa niso več izpustili iz rok. Pri Krki je bil s 26 točkami najučinkovitejši Zlatko Pulko.

»Morda nisem pričakoval takšne končnice. Vsi skupaj smo upali na bolj gladko zmago. Ampak odvilo se je, kot se je. Tekma je bila res težka predvsem za glavo, odločale so malenkosti. Na koncu je pomembno, da nam je uspelo. Res sem srečen, da se je razpletlo kot se je, saj je takšne tekme najtežje igrati. Gostom čestitam za prikazano igro, kaj lahko bi se obrnilo v njihovo korist, kot pa sem dejal smo vsi skupaj veseli te zmage in dejstva, da Krka še naprej ostaja med slovensko odbojkarsko elito,« je po tekmi dejal kapetan Krke Grega Erpič.

V četrtfinalu se bo Krka pomerila z Merkur Mariborom, zmagovalcem rednega dela državnega prvenstva.

1/8 finala državnega prvenstva, 3. tekma:

Krka : Šoštanj Topolšica 3:2 (-15, 17, -22, 22, 13)

R. N., foto: Simon Vesel, MOK Krka

