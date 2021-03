Velenjske ose popikale trebanjske leve

7.3.2021 | 09:00

Trebanjci in Velenjčani so se pomerili že oktobra. Takrat so v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu z 29:28 zmago slavili rokometaši Trima. (Foto: R. N., arhiv DL)

Trebnje - Trebanjski rokometaši so včeraj s 27:30 (12:23) izgubili na gostovanju v Velenju. Z zmago bi se po številu točk izenačili z Velenjčani na drugem mestu, zdaj pa za njimi zaostajajo za štiri. Uspešnejši so bili včeraj Dobovčani, ki so z 32:22 (15:11) v gosteh premagali Izolane. Novomeščani se bodo z Ribničani pomerili danes.

Derbi 19. kroga državnega prvenstva med velenjskimi osami in trebanjski levi je bil vse do 36. minute zelo izenačen (16:16), nato pa so Velenjčani z delnim izidom 3:0 nekoliko pobegnili in do konca vseskozi ohranjali prednost. Trebanjci so jih poskušali ujeti, a domači niso popustili in se z zmago utrdili na drugem mestu državnega prvenstva.

V velenjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Miha in Aleks Kavčič, v trebanjski pa Leon Rašo. Vsi so dosegli po sedem golov.

Marko Mežnaršič, pomočnik trenerja RK Trimo Trebnje: »Čestitke gostiteljem za čvrsto in dobro tekmo. Videlo se je, da so si zelo želeli zmage. V tekmo so krenili agresivno in s trdno obrambo. Mi v napadu nismo uspeli izpeljati navodil po dogovoru. Prvi polčas smo sicer odigrali solidno, a v drugem se je Gorenje preveč oddaljilo in zasluženo zmagalo.«

Liga NLB, 19. krog:

LL Grosist Slovan - Koper 29:25 (15:13)

Gorenje Velenje - Trimo Trebnje 30:27 (13:12)

Ljubljana - Slovenj Gradec 2011 34:33 (19:12)

Maribor Branik - Urbanscape Loka 20:27 (6:16)

Butan Plin Izola - Dobova 22:32 (11:15)

- danes:

17.00 Celje Pivovarna Laško - Jeruzalem Ormož

17.00 Krka - Riko Ribnica

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 16 16 0 0 553:384 32

2. Gorenje Velenje 17 15 1 1 523:420 31

3. Trimo Trebnje 17 13 1 3 507:451 27

4. Koper 18 10 1 7 504:488 21

5. Jeruzalem Ormož 17 10 0 7 520:511 20

6. Riko Ribnica 18 10 0 8 553:550 20

7. Slovenj Gradec 2011 19 9 0 10 527:534 18

8. Urbanscape Loka 18 6 2 10 447:475 14

9. Maribor Branik 17 6 1 10 444:450 13

10. Grosist Slovan 19 6 1 12 495:530 13

11. Dobova 17 6 0 11 461:504 12

12. Ljubljana 17 4 2 11 443:514 10

13. Krka 17 2 3 12 427:479 7

14. Butan plin Izola 17 2 2 13 394:508 6

R. N.