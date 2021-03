Blato na cesti je za vaščane moteče

7.3.2021 | 10:30

b našem obisku so z delovnim strojem ravno čistili blato s ceste. Lokalna cesta (zadaj) je že očiščena. (Foto: R. N.)

Aleš Starič

Vaščani Zabrdja na lokalni cesti mimo podjetja Kremen nekajkrat na leto naletijo na takšno stanje, kot ga prikazuje slika. (vir fotografije: A. S.)

Zabrdje - »Že dalj časa imamo težave z lokalno cesto mimo podjetja Kremen, kjer izvajajo eksploatacijo kremenove rude. Podjetje uporablja lokalno cesto za izvajanje svoje dejavnosti,« so v dopisu, ki so nam ga posredovali, poslali pa so ga tudi na medobčinski inšpektorat in redarstvo, zapisali vaščani Zabrdja.

»Podjetje izvaja rudarske dejavnosti na eni strani ceste, na drugi pa ima deponije materiala in pralno-čistilne kapacitete. Vsak dan je na tem odseku ogromno neregistriranih delovnih strojev in tovornjakov, kar je zelo moteče,« so v pismu poudarili vaščani, ki menijo, da težki stroji tudi uničujejo lokalno cesto. Najbolj pa jih moti blato, na katerega občasno naletijo na cesti, ki sicer ni edina, po kateri se lahko pripeljejo v vas, a jo večina najpogosteje uporablja.

Kot je povedal Aleš Starič, podjetnik iz Zabrdja in tudi občinski svetnik, je bila cesta mimo omenjenega podjetja pred dnevi povsem blatna, kar je mnoge znova zelo zmotilo. »Če bi takrat avto prišel iz pralnice, bi ga lahko peljal kar nazaj na ponovno pranje. V vasi je tudi nekaj podjetnikov, in če stranka, ki je namenjena k njim, naleti na takšno 'blatno gmajno', ne dobi ravno najboljšega prvega vtisa,« je povedal Starič.

Po njegovih besedah podjetje Kremen večkrat letno čisti svoj akumulacijski bazen z usedlinami, ki ostanejo pri izpiranju rude, in takrat material prek lokalne ceste vozijo v rudniški del podjetja, cesta pa je takrat zelo blatna. »Sami delavci niso nič krivi. Vodstvo podjetja bi moralo najti drugačno rešitev, da bi denimo prevoz tega gramoza potekal po transportnih trakovih nad cesto,« meni Starič. Zaradi te problematike so imeli v preteklosti z njimi že več sestankov na občini in vodstvo podjetja jim je obljubilo različne rešitve, a do danes se ni veliko spremenilo, zatrjuje Starič. »Ker omenjeno podjetje opravlja pridobitno dejavnost v naši lokalni skupnosti, menimo, da so odgovorni za ureditev nastalih okoliščin in za lažje sobivanje z lokalno skupnostjo. Dolgoročno pa se lokalna skupnost trudi in želi, da se trasa ceste mimo podjetja Kremen prestavi, saj je trenutno to njihovo delovišče,« menijo vaščani.

Prioritete druge investicije

Mirnski župan Dušan Skerbiš je poudaril, da občina nima denarja za prestavitev ceste. Narejena je idejna zasnova, projekt pa je ocenjen na približno milijon evrov. Trenutno so pomembnejše druge investicije, kot je gradnja minske obvoznice in novega vrtca, je dejal župan, ki se sicer zaveda in razume občane, ki so nezadovoljni, da je cesta občasno zelo blatna, a občina podjetju ne more kar prepovedati uporabe te lokalne ceste. »Ko bodo razmere dopuščale, bomo na občini še enkrat organizirali sestanek, da se pogovorimo. Podjetje je na prejšnjih sestankih obljubilo, da bo redno čistilo cestišče, če ga bo umazalo,« je še dodal Skerbiš.

Pri njih tudi policija

Za komentar smo se obrnili na direktorja podjetja skupine Kremen Bojana Damjanoviča, ki je povedal, da se s pridobivanjem in bogatenjem mineralne surovine, kvarcita, v obratu Mirna ukvarjajo že od leta 1954. Na začetku so mineralno surovino odkopavali ročno na površinskem kopu Jersovec I, prav tako je ročno potekal proces bogatenja. S povečanjem potreb so se na lokaciji postavile prve naprave za bogatenje mineralne surovine. Velikost prostora, namenjenega bogatenju, se v zadnjih tridesetih letih ni spreminjala, spreminjala in dograjevala se je le tehnološka oprema. »Ker vsebuje odkopana mineralna surovina tudi do 60 odst. odplakljivih primesi (glina s finimi zrnci kvarcita), je podjetje v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja prek ceste uredilo usedalno-akumulacijske bazene. Voda iz separacije je po cevi speljana prek ceste v prvi bazen, v katerem se usedajo fini delci. Očiščena voda pa odteka v naslednji bazen, iz katerega se črpa nazaj v tehnološki proces. Po napolnitvi bazena z usedlinami, muljem, je treba bazen sprazniti. Praznjenje opravimo z nalaganjem na tovornjak, ki mulj pelje nazaj v kop, kjer ga uporabimo za sanacijo degradiranih površin. Praznjenje poteka dva- do največ trikrat v letu po pet dni,« je njihov delovni proces opisal Damjanovič in ob tem dodal, da tovornjaki pri vožnji mulja v kop prečkajo cesto in jo pri tem lahko nekoliko umažejo. Dežurni delavec cesto po njegovih besedah sproti očisti, po končanem dnevnem odvažanju pa jo še temeljito sperejo. »Da je cesta urejena in čista, je potrdil občinski redar, pa tudi policija, ki sta nas obiskala zaradi prijave občanov. Po ogledu so izjavili, da ne vidijo nič spornega,« je zatrjeval direktor, ki odločno zavrača vse očitke o uporabi neregistriranih delovnih strojev in tovornjakov. »Vsi naši tovornjaki so registrirani, kar je preverila policija. Za ostale delovne stroje ni potrebna registracija, so pa vsi ustrezno odškodninsko zavarovani in redno servisirani.«

Številne investicije

V skupini Kremen poudarjajo, da so pred leti, da bi čim manj ovirali promet, zgradili nakladalno rampo ob cestišču. Investirali so tudi v napravo za hitrejše usedanje in zgoščevanje mulja, kar posledično pomeni manj voženj prek ceste, pa v novo vodno črpalko. Zgradili so tudi hidrantno omrežje, ki jim omogoča sprotno čiščenje ceste. Leta 2019 so nabavili še nov namenski stroj za pometanje utrjenih površin, s katerim še hitreje očistijo umazano cestišče.

»Zavedamo se, da smo z našo dejavnostjo, predvsem pa s prevozom, moteči za uporabnike ceste. V bližnji prihodnosti imamo namen postaviti stiskalnico, ki nam bo omogočala zgoščevanje in stiskanje mulja. Investicijo nam je nekoliko zavrla pandemija covid-19, tudi pri nas se pozna padec realizacije za 20 odst.,« je dejal Damjanovič, ki se vsem krajanom za morebitne nevšečnosti opravičuje, obenem pa poziva, da se lahko v prihodnje kadarkoli obrnejo nanj in skupaj rešijo morebitne težave.

Članek je bil objavljen 18. februarja, v 7. številki Dolenjskega lista.

Besedilo R. N., foto: R. N. in A. S.

