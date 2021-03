Podeljena priznanja za strokovno in srčno delo pripadnikov civilne zaščite

7.3.2021 | 11:30

Prejemniki priznanj civilne zaščite (Foto: Občina Sevnica)

Sevnica - Ob dnevu civilne zaščite so na državni in regijski slovesnosti vsako leto izročena priznanja civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Zaradi epidemije v tem letu to žal ni mogoče, Občina Sevnica pa je skladno z upoštevanjem epidemioloških omejitev pripravila priložnostni dogodek in podelili priznanja.

»Občina Sevnica in občinski štab Civilne zaščite sta bila predlagatelja štirih bronastih znakov, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, katerih prejemniki iz sevniške občine so: Simon Šmit, Drago Žnidaršič, Jože Lazar in Karel Tomažin,« so sporočili iz sevniške občine.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, vsa odlikovanja potrjujejo zasluge za kakovostno, strokovno in srčno delo pripadnikov Civilne zaščite s področja gasilske dejavnosti. Zahvalo za požrtvovalno delo je vsem prejemnikom priznanj izrekel župan Srečko Ocvirk skupaj s poveljnikom štaba Civilne zaščite občine Sevnica Mitjo Udovčem, namestnikom poveljnika štaba Borutom Simončičem, regijskim poveljnikom in poveljnikom Gasilske zveze Sevnica Gašperjem Janežičem in predsednikom Gasilske zveze Sevnica Vinkom Knezom.

R. N.