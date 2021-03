Zoper osumljenca umora pri Grosuplju odredili pripor

7.3.2021 | 18:25

Foto: arhiv DL

Grosuplje - Štiriinštiridesetletnega moškega iz Grosuplja, ki je osumljen, da je v petek zadušil svojo 36-letno ženo, so popoldne privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj odredil pripor, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Drugih podrobnostih primera na policiji niso razkrili, prav tako ostaja neznan motiv za umor.

Osumljeni se je v petek v poznih popoldanskih urah sicer sam zglasil na Policijski postaji Trebnje in povedal, da je doma umoril svojo ženo. Policisti so odšli na naslov v okolici Grosuplja, kjer so odkrili mrtvo 36-letno žensko. Ugotovili so, da je umrla zaradi zadušitve. Moškemu, ki ga policija doslej še ni obravnavala, so odvzeli prostost.

