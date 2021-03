V soboto potrdili 382 okužb, umrli trije covidni bolniki

7.3.2021 | 20:50

Ljubljana - V Sloveniji so po vladnih podatkih v soboto ob 2785 PCR testih potrdili 382 okužb z novim koronavirusom, umrli pa so trije covidni bolniki. Število hospitaliziranih covidnih bolnikov se je ponovno dvignilo nad 500. Sedemdnevno povprečje števila okužb pa znaša 766.

Kot je vlada objavila na Twitterju, so v soboto opravili tudi 6752 hitrih testov na okužbo z novim koronavirusom. Opravili pa so okoli 2500 manj PCR testov kot v petek in z njimi potrdili tudi 538 okužb manj. Delež pozitivnih izvidov sobotnih PCR testov tako znaša 13,7 odstotka, kar je za 3,7 odstotne točke manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb je s 776 padlo na 766. Za prehod v rumeno fazo vladnih ukrepov za zajezitev covida-19 se mora povprečno število potrjenih okužb v sedmih dneh spustiti pod 600.

Potem ko je v petek prvič po lanskem oktobru število hospitaliziranih covidnih bolnikov padlo pod 500, s čimer je bil izpolnjen eden od kriterijev za prehod v rumeno fazo, pa je to število ponovno preseglo 500. Bolnišnično oskrbo je po vladnih podatkih v soboto namreč potrebovalo 510 oseb, kar je 12 več kot dan prej.

Intenzivno nego je v soboto potrebovalo 89 bolnikov, kar je en več kot v petek. Iz bolnišnic pa so odpustili 17 bolnikov.

Epidemiološki podatki so bili danes sicer objavljeni s precejšnjo časovno zamudo. Razlog za to so bila nujna vzdrževalna in posodobitvena dela na osrednji sistemski infrastrukturi Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so potekala danes med 8. in 16. uro. To so že v petek na Twitterju opozorili na NIJZ.

Štirinajstdnevno število potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev je po vladnih podatkih še vedno najvišje v obalno-kraški regiji, kjer znaša 836. Najmanj primerov pa beležijo v Posavju (215,8) in jugovzhodni Sloveniji (389,4). Po ocenah Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji aktivnih primerov okužbe 10.772.

STA