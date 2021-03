Prevrnila se je z avtom, končala v bolnišnici

8.3.2021 | 07:00

Sinoči ob 21.11 uri se je na cesti Drnovo-Križaj v naselju Veliki Podlog, občina Krško, občanka prevrnila z osebnim vozilom. Gasilci PGE Krško so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče ter odklopili akumulator. Reševalci NMP Krško so poškodovano voznico oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1 na izvodu GORNJE TRIBUCE;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KVASICA na izvodu čez cesto.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 15:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod Proti Ravnacam.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC;

- od 11:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP NOVA GORA PRI KOROŠKI VASI;

- od 12:00 do 13:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH;

- od 10:30 do 12:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP Center ŠENTJERNEJ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 8. 3. 2021:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL PRI TREBNJEM;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRNJE na izvodu TRNJE VAS;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS PRI DOBRNIČU.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina Straža nizkonapetostni izvod Ošterbenk med 8.30 in 13. uro.

M. K.