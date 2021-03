Rokometaši Krke v dramatični končnici do pomembne točke

8.3.2021 | 07:10

Foto: MRK Krka

Novo mesto - Rokometaši novomeške Krke in Rika Ribnice so se v 19. krogu lige NLB razšli z neodločenim izidom 25:25 (11:12).

Ribničani so v Novo mesto šli na šestem mestu na lestvici in v vlogi favorita proti predzadnji ekipi lige. Toda borbeni domačini se niso dali in v zaključku tekme prišli do točke, ki pa jih ni dvignila na lestvici, a vseeno gre za pomembno točko v boju za obstanek v elitni prvoligaški druščini. Ribnica je po novem peta.

Ribničani so tekmo bolje začeli in hitro povedli s 6:2 in bili tudi zatem vselej v prednosti, ampak je ta do konca polčasa praktično izpuhtela. Tudi uvod drugega polčasa je pripadel gostom, ki so v 41. minuti spet ušli za tri gole, tri minute pozneje pa tudi za štiri, ko je zadel Tilen Strmljan.

Toda to ni bilo dovolj. Novomeščani so do konca tekme vztrajno nižali zaostanek, v zadnji minuti pa je Dino Rašo z golom poskrbel za delitev plena.

Pri domačih je bil s sedmimi goli najboljši Vladan Lončar, pri gostih pa s šestimi Strmljan.

* Športna dvorana Marof, brez gledalcev, sodnika: Kavalar in Nahtigal.

* Krka: Pavlin, Bevec, Je. Avsec 4, Majstorović 1, Lončar 7, Ja. Avsec, Nosan, Irman 1, Plut 2, Klemenčič 1, Rašo 2, Brajer, Radović, Kukman 6 (4), Windischer, Matko 1.

* Riko Ribnica: Bojić, Strmljan 6, Horvat 4, Eskeričić, Gorenc, Đekić, Glavan, Žagar 1, Knavs 4, Ranisavljević 5, Miličevič 1, B. Nosan 1, Cimerman, Pucelj 1, M. Nosan 1, Setnikar 1.

* Sedemmetrovke: Krka 5 (4), Riko Ribnica 3 (0).

* Izključitve: Krka 2, Riko Ribnica 6 minut.

* Rdeči karton: /.

Izjave po tekmi:

Luka Radović, MRK Krka: »To je za nas zelo velika točka. Čestitam ekipi Ribnice na fer in korektni igri. Imeli smo vzpone in padce na tej tekmi, na koncu pa se je pokazal tisti naš pravi karakter in borbenost. Prepričan sem, da je ta točka povsem zaslužena, saj nam daje dodatno motivacijo za naslednje tekme, ki prihajajo. Vem, da igramo dobro, dobro tudi treniramo in želim si, da v nadaljevanju osvojimo več točk.«

Uroš Knavs, RD Ribnica: »Vedeli smo, kam prihajamo, saj Krka v zadnjem času dviguje svojo formo. Po dobrem začetku smo padli v neko črno luknjo in se nikakor nismo mogli odlepit. Na koncu pa so imeli Novomeščani več sreče in tako smo si točki razdelili.«

V 20. krogu bo Krka 20. marca gostovala v Kopru, Ribnica pa bo gostila Celje.

* Izidi, 19. krog:

- sobota, 6. marec:

LL Grosist Slovan - Koper 29:25 (15:13)

Gorenje Velenje - Trimo Trebnje 30:27 (13:12)

Ljubljana - Slovenj Gradec 2011 34:33 (19:12)

Maribor Branik - Urbanscape Loka 20:27 (6:16)

Butan Plin Izola - Dobova 22:32 (11:15)

- nedelja, 7. marec:

Celje Pivovarna Laško - Jeruzalem Ormož 34:27 (18:16)

Krka - Riko Ribnica 25:25 (11:12)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 17 17 0 0 587:411 34

2. Gorenje Velenje 17 15 1 1 523:420 31

3. Trimo Trebnje 17 13 1 3 507:451 27

4. Koper 18 10 1 7 504:488 21

5. Riko Ribnica 19 10 1 8 578:575 21

6. Jeruzalem Ormož 18 10 0 8 547:545 20

7. Slovenj Gradec 2011 19 9 0 10 527:534 18

8. Urbanscape Loka 18 6 2 10 447:475 14

9. Maribor Branik 17 6 1 10 444:450 13

10. Grosist Slovan 19 6 1 12 495:530 13

11. Dobova 17 6 0 11 461:504 12

12. Ljubljana 17 4 2 11 443:514 10

13. Krka 18 2 4 12 452:504 8

14. Butan plin Izola 17 2 2 13 394:508 6

M. K.