Košarkarjem Krke pomembna zmaga v boju za obstanek

8.3.2021 | 07:30

Foto: KK Krka

Novo mesto - Košarkarji Krke so v tekmi 20. kroga lige Aba premagali Mego s 76:71 (23:21, 41:32, 57:52).

Krka je sredi tedna doma izgubila zelo pomemben obračun z FMP, včeraj pa jo je čakal nov izziv. Mega, ki je na lestvici v zgornjem delu, je nazadnje padla po razburljivi končnici, potem ko so si Novomeščani pred tem že priigrali lepo prednost.

Po prvi četrtini, ki so jo dobili za dve točki, so domači večino tekme nadzorovali položaj. Počasi, a vztrajno so povečevali prednost in sredi zadnje četrtine so vodili za deset točk (64:54).

Toda Mega se je vrnila, v naslednjih minutah pritisnila in poskrbela za napeto končnico. V tej sta moštvi najprej zadeli vsaka po eno trojko, a so gostje pri svoji iztržili še dodatni prosti met, tako da je bil izid le še 72:71.

Ko so domači nato zgrešili še eno trojko, na drugi strani pa naredili osebno napako, se je zdelo, da bo sledil preobrat. A je Filip Petrušev, ki je bil sicer z 31 točkami najboljši strelec tekme, nato zgrešil oba prosta meta in podaril Krki priložnost za zmago. Tej so bili domači nato še bližje po nešportni osebni napaki tekmecev, Nejc Barič je imel pri prostih metih precej bolj mirno roko kot njegov tekmec, na koncu pa je Krka tekmo mirno pripeljala do zmage s 76:71.

Milan Milovanović je bil pri Krki najbolj razpoložen s 16 točkami, eno manj je dosegel Roderick Camphor.

* Dvorana Leona Štuklja, sodniki: Radović, Belošević, Boltauzer.

* Krka: Camphor 15 (6:9), Stipčević 5, Vrabac 2, Barič 9 (6:7), Škifić 11, Lapornik 13 (1:1), Vučetić 5, Milovanović 16.

* Mega: Smith 3, Petrušev 31 (4:11), Tepić 9 (2:2), Simonović 12 (1:2), Cerovina 2 (2:2), Matković 9 (1:3), Cazalon 5.

* Prosti meti: Krka 13:17, Mega 10:20.

* Met za tri točke: Krka 7:29 (Lapornik 2, Camphor, Stipčević, Barič, Škifić, Vučetić), Mega 9:23 (Petrušev 3, Simonović 3, Smith, Tepić, Cazalon).

* Osebne napake: Krka 19, Mega 19.

* Pet osebnih: Momirov (40.).

Izjavi po tekmi:

Vladimir Anzulović, trener Krke: „Čestitke obema moštvoma. Tekma je bila res prava in kakovostna. Videli smo v pravi luči vrhunskega košarkarja Filipa Petruševa, v živo smo ga videli prvič in njegova igra je res impozantna. Mi smo naredili vse, kar je bilo dogovorjeno, vse zasluge za zmago pa gredo našim košarkarjem. Za nami je težak teden, težka dva meseca, tokrat so pokazali tisto, kar jih je krasilo večji del sezone. Zato kapo dol moštvu Krke.“



Vladimir Jovanović, trener Mege Soccerbet: „Forma, ki smo jo pokazali po reprezentančnem premoru na tekmi z Borcem, se je nadaljevala, čeprav sem upal, da bo bolje. V tekmo smo šli z mankom energije in morali bomo ugotoviti, zakaj je tako. Krka je bila zelo motivirana zaradi nekih svojih razlogov in je prevzela kontrolo nad tekmo, mi pa celo tekmo smo zaostajali za njo. Čeprav smo dokaj dobro igrali v obrambi, pa tega nismo uspeli izkoristiti v napadu, saj nam Krkin obramba ni ustrezala. Ne morem reči, da moji igralci niso dali vse od sebe. Pristop na začetku je bil res nekaj slabši, a so v drugem delu bili na energetsko zelo visokem nivoju, kar pa ni bilo dovolj, saj nismo uspeli popraviti napake, ki smo jih večinoma delali v prvem polčasu. Čestitam Krki za zasluženo zmago in jim želim srečo v nadaljevanju, mi pa se bomo poskusili čim bolje pripraviti na naslednjo tekmo.“

V naslednjem krogu bo Krka spet gostitelj, 15. marca v Novo mesto prihaja Borac iz Čačka. Še prej jo čakata prvi tekmi Lige Nova KBM za prvaka, v torek, 9. 3., pri Rogaški in v četrtek, 11. 3., pri Termah Olimia.

M. K.; STA

Zvočni zapisi Luka Lapornik Luka Lapornik Vladimir Anzulović Vladimir Anzulović