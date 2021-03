Odpirajo se terase in gostinski vrtovi; dijaki v šole, učitelji na cepljenje; spremembe na meji

8.3.2021 | 08:00

Kako (in predvsem za koliko časa) bo spet oživel novomeški Glavni trg? (foto: arhiv; B. B.)

Gostinski lokali v posavski regiji in Jugovzhodni Sloveniji bodo lahko danes odprli terase in vrtove. Pri tem bodo morali gostinci in gostje spoštovati ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Gre za poskusno odprtje za teden dni, glede na podatke o okužbah pa bo vlada odločila, ali bodo lahko lokali obratovali tudi naprej.

Vlada je prejšnji teden zaradi boljše epidemiološke slike v teh dveh regijah, obe regiji sta v rumeni fazi, odločila, da bodo lahko gostinci v enotedenskem poskusnem obdobju na zunanjih površinah stregli med 6. in 19. uro, gostje bodo morali lokal zapustiti do 19.30. Če se bo število okužb povečalo, bo vlada lokale znova zaprla. Prav tako bi lahko vlada lokale znova zaprla, če bodo inšpektorji zaznavali večje število kršitev veljavnih pogojev obratovanja.

Zaposleni v gostinskih lokalih in gostje bodo morali ves čas nositi maske, razen ko bodo sedeli pri mizi. Zaposleni se bodo morali enkrat tedensko testirati na okužbo z novim koronavirusom - izjeme veljajo za tiste, ki so cepljeni ali so bolezen preboleli in imajo ustrezno zdravniško potrdilo.

Strežba bo dovoljena izključno za mizami. Razdalja med osebami bo morala biti najmanj 1,5 metra, med robovi miz bodo morali gostinci zagotoviti tri metre razdalje. Za eno mizo bodo lahko sedele največ štiri osebe. Glede na velikost terase ali vrta bo določeno največje dovoljeno število gostov.

Nujno bo razkuževanje rok ob vstopu in izstopu na teraso ali vrt ter razkuževanje miz pred menjavo gostov za njimi. Nujna bo odstranitev ali prilagoditev predmetov v skupni uporabi, kot so začimbe ter igrače, da se jih zaporedoma ne bo dotikalo več gostov. Vstop v gostinski lokal bo dovoljen le v primeru uporabe toaletnih prostorov.

V ti dve regiji bodo lahko potovali vsi prebivalci Slovenije z izjemo obalno-kraške regije, ki je zaradi povečanega števila okužb v rdeči fazi. Med oranžno in rumeno obarvanimi regijami prehajanje ni omejeno.

K pouku v šoli se vrača polovica dijakov prvih treh letnikov, začenjajo cepljenje učiteljev

Polovica dijakov prvih treh letnikov bo po nekaj mesecih izobraževanja na daljavo danes lahko znova odšla v šole, kjer se bodo pridružili dijakom višjih letnikov, ki se v šoli izobražujejo od sredine februarja. Začeli bodo tudi prednostno cepljenje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, najprej za zaposlene, starejše od 50 let.

Pouk za dijake prvih treh letnikov bo danes stekel po modelu C, kar pomeni, da se bodo dijaki polovice oddelkov ta teden izobraževali doma, druge polovice pa v šoli, naslednji teden pa se bodo zamenjali. Za dijake četrtih letnikov in nižjega poklicnega izobraževanja se ne spreminja nič in se bodo še naprej vsi izobraževali v šoli.

Po priporočilih, ki jih je šolam že pred časom poslal Zavod RS za šolstvo, bodo v srednjih šolah po besedah predsednice Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije Frančiške Al-Mansour prvih 14 dni pri pouku zgolj ponavljali snov, da lahko učitelj ugotovi, koliko znanja so dijaki osvojili na daljavo. V kolikor bodo ugotovili manko, bodo skušali to nadoknaditi, tudi z dodatnimi urami, kjer bo to potrebno.

Po pred dnevi spremenjenem odloku bodo morali vsi dijaki in zaposleni v srednjih šolah ves čas nositi zaščitne maske, prav tako zaposleni in učenci osnovnih šol od vključno 6. razreda naprej. Za slednje do zdaj maske niso bile obvezne, ko so bili v matičnih učilnicah. Nošenje mask je po besedah ministrice za izobraževanje Simone Kustec ukrep, ki v danih razmerah vsem "skupaj zagotavlja, da se bomo lahko šolali v šolah". Še naprej je določeno tedensko testiranje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

V tem tednu bodo pristojni začeli tudi s prednostnim cepljenje poti covidu-19 zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Najprej bodo cepili zaposlene, starejše od 50 let, nato vse ostale, ki so izrazili interes. Minister za zdravje Janez Poklukar je v soboto izrazil upanje, da se jih bo za cepljenje odločilo čim več, saj gre tako za zdravje zaposlenih kot za zdravje otrok, pa tudi za prizadevanja, da šole ostanejo odprte.

V šolskem sindikatu Sviz pričakujejo, da bo interes za cepljenje izrazila več kot polovica zaposlenih, pri čemer zaposlene tudi sami aktivno spodbujajo, naj se cepijo, saj cepljenje odločilno prispeva k omejevanju in obvladovanju epidemije koronavirusa.

Zaostrujejo se pogoji pri prehajanju meja

Zaradi grožnje, ki jo predstavljajo nove različice sars-cov-2, od danes veljajo zaostreni pogoji za prehajanje meje. Na notranjih schengenskih mejah so znova uvedli kontrolne točke. Spremenili se tudi pogoji glede predčasne prekinitve karantene ob prihodu v držav.

Za ves promet so 24 ur na dan na notranjih schegenskih mejah odprti trije mejni prehodi z Italijo, pet na meji z Avstrijo in dva na meji z Madžarsko. Še več mejnih prehodov je pretežno za prebivalstvo ob meji odprtih samo del dneva. Podrobnosti o odprtju in seznamu mejnih prehodov bo policija objavljala na svoji spletni strani.

Druga večja sprememba je glede predčasne prekinitve karantene ob vstopu v Slovenijo. V to so ob vstopu v državo namreč napoteni vsi, ki ne predložijo negativnega izvida na sars-cov-2, niso preboleli covida-19 ali niso bili cepljeni. Po novem je tovrstno karanteno s testiranjem na novi koronavirus možno prekiniti šele peti dan. Do sedaj je veljalo, da si jo lahko ob testiranju prekinil naslednji dan.

Večja novost pa stopi v veljavo v soboto, ko bo obvezno tudi testiranje vseh izjem, ki so sedaj lahko dnevno prehajale mejo. V okviru ukrepa morajo namreč predložiti negativni test na sars-cov-2, ki ni starejši od sedem dni. Med drugim bo to veljalo za čezmejne delovne dnevne ali tedenske migrante.

STA; M. K.

