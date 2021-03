Razpisa za vpis otrok v vrtce v občinah Krško in Sevnica

8.3.2021 | 09:30

Simbolna slika (Občina Sevnica)

Krško/Sevnica - Občina Krško je objavila skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za šolsko leto 2021/2022. Starše pozivajo, da vlogo za vpis otroka v vrtec oddajo pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu (torej v času od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022) bodo svojega otroka dejansko vključili v vrtec. Skrajni rok za oddajo vloge v želeni vrtec je ponedeljek, 15. marec.

K vpisu vabijo starše, ki želijo vključiti svojega otroka v enega izmed vrtcev na območju občine Krško, in sicer: Vrtec pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica, Vrtec pri OŠ Koprivnica, Vrtec pri OŠ Leskovec pri Krškem, Vrtec pri OŠ Podbočje, Vrtec pri OŠ Raka, Vrtec pri OŠ XIV. divizije Senovo, Vrtec Krško.

Vse dodatne informacije v zvezi z vpisi v vrtec, vrstami programov, poslovnim časom vrtca …, so na voljo na spletnih straneh navedenih vrtcev, kjer je mogoče tudi natisniti vlogo za vpis v vrtec. Vloga je na voljo tudi na tej povezavi.

Podobno v Občini Sevnica

Tudi Občina Sevnica je skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica in enotami vrtcev Krmelj, Šentjanž in Blanca objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev za šolsko leto 2021/2022. Vrtci bodo izvajali dnevne programe od 6 do 9 ur, in sicer za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti oz. najmanj 11 mesecev do vstopa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav.

Enotni obrazec za vpis lahko starši dobijo v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole ali občine. Rok za oddajo je 15. marec.

M. K.