Cigler Kralj: Dom za starejše v Osilnici ni optimalna izbira

8.3.2021 | 10:20

Dom, ki sameva že vrsto let ... (foto: arhiv; M. G.)

Ljubljana/Osilnica - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj glede dokončanja objekta doma za starejše v Osilnici, v katerega je bilo v preteklosti že vloženega 1,5 milijona evrov, navaja, da njegovo ministrstvo sicer podpira idejo o investiciji. Vendar pa dom v Osilnici zaradi lokacije ni optimalna izbira, je dodal.

Zaradi specifike lokacije, kjer je objekt, dogovori o izvajanju različnih možnih dejavnosti v objektu še potekajo. Končna odločitev zato še ni znana, je minister zapisal v odgovoru na ustno poslansko vprašanje Primoža Siterja iz Levice, ki ga je med drugim zanimalo, zakaj ministrstvo še ni zagotovilo nadaljevanja gradnje domov v Vrtojbi in Osilnici in njuno vključitev v javno mrežo domov.

Objekt oddaljen od bolnišnice, ZD, ...

Po ministrovih besedah oddaljenost objekta v Osilnici od javnih institucij, kot so zdravstveni dom, laboratorij, bolnišnica, urgenca, zobozdravnik, okulist in vzdrževalec slušnih aparatov, predstavlja preveliko oviro za ustrezno delovanje doma za starejše. To so po njegovem razlogi, zakaj dom za starejše na omenjeni lokaciji ni optimalna izbira.

V Občini Osilnica pa si želijo, da bi jim država prisluhnila in pomagala, da bi se objekt doma dokončal in zaživel. Na to sta v začetku oktobra opozorili tudi županja občine Alenka Kovač in predsednica društva Srebrna nit Biserka Marolt Meden.

V gradnjo doma starejših v Osilnici so doslej že vložili državna sredstva, ki jih je občina pridobila prek Razvojnega centra Novo mesto. Občina je pripravljena dom brezplačno prenesti na državo, pričakuje pa, da se ga dokonča.

M. K.; STA