V Krškem ukrepi proti tujcem s fiktivnimi prebivališči; na enem naslovu 260 oseb

8.3.2021 | 17:30

Na naslovu Tovarniške 6 naj bi prebivalo 260 ljudi ... (foto: arhiv; J. K.)

Krško - Upravna enota Krško, ki je pri svojem delu ugotovila, da je na določenem naslovu v Krškem prijavljenih nekaj več kot 260 tujcev, je lansko jesen opravila poizvedovanje, proti kršiteljem pa bodo ukrepali. Gre sicer za 110 nepravilno prijavljenih tujcev, ki se pozivu upravne enote niso odzvali, je povedala njena načelnica Lidija Božič.

Kot je navedla Božičeva, so pri poizvedovanju ugotovili, da na naslovu na Tovarniški ulici v Krškem prebiva 34 tujcev, 116 jih je po omenjenem poizvedovanju prebivališče prijavilo drugje, 110 pa se jih pozivu upravne enote ni odzvalo.

Za omenjenih 110 kršiteljev bo krška upravna enota izdala plačilne naloge. Postopka sicer še niso končali, saj za 14 primerov ta še poteka. Plačilne naloge bodo vsem kršiteljem izdali po njegovem zaključku. Kdaj naj bi bilo to, težko napovejo, ker se vpleteni v ta postopek na poizvedovanje upravne enote različno odzivajo.

Sicer pa so že dlje ugotavljali, da prihaja do kršitev pri prijavljanju naslovov bivanja tujcev, za postopek pa so se odločili tudi zaradi medijske odmevnosti omenjenega primera, je še povedala Božičeva.

Problematiko s prijavljanjem fiktivnih prebivališč je v odgovoru na poslansko vprašanje na seji DZ septembra lani izpostavil predsednik vlade Janez Janša. Na mariborski upravni enoti so nato uvedli postopek notranjega nadzora na področju prijave prebivališč v Mariboru.

Oglasili so se tudi na ministrstvu za notranje zadeve. Kot so navedli, stalno izvajajo aktivnosti za zajezitev fiktivnih prijav prebivališč, saj so te nedopustne. Medresorska delovna skupina pod vodstvom ministrstva že preučuje predlog normativov števila možnih prijav na istem naslovu glede na kvadraturo prostora in ob upoštevanju življenjskih okoliščin.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je ob obisku Novega mesta konec septembra lani menil, da bodo na področju zlorab prijave prebivališča potrebni resni ukrepi. Kot je dejal, so že naročili analizo omenjene problematike na najbolj izpostavljenih upravnih enotah.

DZ pa je pri prijavi prebivališča v sredo vnovič uvedel krajevno pristojnost. Z 62 glasovi za in 11 proti je sicer sprejel novelo zakona o prijavi prebivališča, s katero želi vlada preprečiti fiktivne prijave. Po novem se tako ne bo več mogoče prijaviti na katerikoli upravni enoti, temveč samo na krajevno pristojni.

M. K.; STA

Komentarji (1) 1h nazaj Oceni Bista Har Resnično me zanima, kdo so tistih 11 junakov DZ, ki so bili proti noveli zakona. Prav očitno s tem podpirajo take nečednosti.