Varnostni pas - kaj je pokazal nadzor v Novem mestu?

8.3.2021 | 11:10

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Agencija za varnost prometa začenja nacionalno preventivno akcijo Varnostni pas. Z njo bodo opozarjali na pomen pripetosti z varnostnim pasom vseh potnikov v vozilu na vsaki, tudi najkrajši poti, ter povečanju deleža pripetosti z varnostnim pasom. Akcija bo trajala do nedelje.

V času nacionalne preventivne akcije bo vsaka policijska uprava izvedla po en poostren nadzor nad uporabo varnostnih pasov. Sicer pa bodo policisti aktivnosti v zvezi z akcijo izvajali ob rednem delu.

Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrt za polovico, skoraj za toliko se zmanjša tveganje hudih poškodb. Za skoraj četrtino se zmanjša tudi tveganje nastanka lažjih poškodb tako pri voznikih kot pri sopotnikih.

Neuporaba pasu ostaja problem. Policija je v prvih dveh mesecih letošnjega leta ugotovila 6569 kršitev neuporabe varnostnih pasov. Kljub temu, da je med epidemijo manj prometa, pa je naraslo število kršitev uporabe otroških sedežev. V prvih dveh mesecih so ugotovili 1011 teh kršitev, v letu 2020 je bilo tovrstnih kršitev 6579.

V štirih urah skoraj 2200 nepripetih voznikov

27. januarja so v času jutranje in popoldanske prometne konice v 11 mestnih občinah opazovali promet. V časovnem intervalu štirih ur so zabeležili 2184 nepripetih voznikov. Zjutraj so opazili 1247 kršiteljev, popoldne pa 937. Največ kršiteljev je bilo v Kopru, kjer so zabeležili 586 kršitev, kar predstavlja več kot četrtino ugotovljenih kršitev. Sledita Celje (351) in Novo mesto (331).

Po deležu kršiteljev pa prednjači Ptuj. 9,7 odstotka voznikov, ki so v času opazovanja peljali mimo števnega mesta, ni ni bilo pripetih. V Kopru delež kršiteljev znaša 9,3 odstotka, v Novem mestu pa 8,7 odstotka. V jutranjem terminu so zabeležili višji delež kršiteljev kot v popoldanskem. Tako je npr. delež na Ptuju zjutraj znašal 15,9 odstotka, popoldne pa 5,9.

Najmanj kršitev v obeh intervalih skupaj pa je bilo v Velenju (20), Slovenj Gradcu (27) in Murski Soboti (56). V teh občinah je najnižji tudi delež kršiteljev.

Tretjina voznikov, ki so umrli lani, ni uporabljalo varnostnega pasu

Tretjina voznikov, ki so lani v prometni nesreči izgubili življenje, ni uporabljala varnostnega pasu. V letu 2019 je varnostni pas uporabljalo 66 odstotkov umrlih voznikov, kar je tri odstotne točke manj kot lani. Lani je umrlo 29 voznikov avtomobilov, osem jih varnostnega pasu ni uporabljalo. Varnostnega pasu ni uporabljal tudi eden izmed umrlih voznikov tovornjakov, umrli voznik traktorja pa je vozil brez ustrezne zaščite.

Med devetimi umrlimi potniki v avtomobilih dva nista uporabljala varnostnega pasu, stopnja uporabe znaša 78 odstotkov. Od desetih umrlih potnikov in voznikov v osebnih vozilih, ki niso uporabljali varnostnega pasu, so bili štirje stari med 20 in 25 let.

Med 114 hudo poškodovanimi vozniki avtov jih je 87 oz. 76 odstotkov uporabljalo varnosti pas. Stopnja uporabe je bila največja med lažje poškodovanimi vozniki avtov, saj je varnostni pas uporabljalo 94 odstotkov.

Na AVP so sicer spomnili, da si morajo voznik in potniki tudi ustrezno nastaviti naslonjalo za glavo. Zgornji del varnostnega pasu mora teči čez sredino rame, zato je treba ustrezno nastaviti tudi zgornjo pritrditev pasu. Spodnji del pasu mora potekati preko bokov in ne preko trebuha. Voznike so pozvali še, naj se po pripenjanju prepričajo, da je zaponka dobro zapeta in da je pas poravnan. Nato je treba pas s potegom proti zgornji pritrditveni točki naravnati in zategniti.

STA; M. K.