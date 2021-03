Koronaokužbe: Stanje boljše kot pred tednom dni; število bolnikov v NM stagnira

8.3.2021 | 11:30

Število covidnih bolnikov v SB Novo mesto je že nekaj dni enako. (simbolna slika; foto: Bobo)

Včeraj so v Sloveniji ob opravljenih 1681 PCR testih potrdili 210 okužb z novim koronavirusom (delež je torej bil 12,5-odstoten), sedemdnevno povprečje okužb znaša 762, je vlada sporočila na Twitterju. V bolnišnici zdravijo 527 covidnih bolnikov, 91 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Včeraj je umrlo šest bolnikov s covidom-19.

Včeraj so potrdili 172 okužb manj kot dan prej, opravili so tudi manj PCR testov. Umrli so trije covidni bolniki več kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje okužb je včeraj padlo na 762, v soboto je znašalo 766. Medtem pa se je včeraj v bolnišnici zdravilo 17 covidnih bolnikov več kot v soboto. Včeraj sta intenzivno terapijo potrebovala dva bolnika več kot dan prej.

Sicer pa so včeraj v domačo oskrbo odpustili 14 covidnih bolnikov.

V Splošni bolnišnici Novo mesto imajo danes 29 covidnih bolnikov (število se od sobote ni spremenilo).

V SB Brežice, kjer, kot je znano, novih bolnikov s covidom-19 ne sprejemajo več (za morebitne nove iz Posavja poskrbijo v Novem mestu), pa še vedno zdravijo zadnje štiri paciente s to boleznijo.

Prejšnjo nedeljo so skupaj s hitrimi testi zmogli 10.707 testov, od tega so na zanesljivejših PCR testih zaznali in potrdili 243 pozitivnih primerov. Delež pozitivnih je znašal 17,37 odstotka.

M. K.