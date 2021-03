FOTO: Blizu šole vozila 152 km/h; vandali na terasi lokala. Nasprotniki današnjega odprtja?

8.3.2021 | 12:30

Prehitro pri Bizeljskem ...

... Borštu ...

... in v Župelevcu. (foto: PP Brežice)

Trebanjski policisti so bili v soboto nekaj po 9. uri obveščeni o prometni nesreči na parkirnem prostoru prodajalne v Mokronogu. Ugotovili so, da je 56-letni voznik osebnega avtomobila pri vožnji vzvratno trčil v 87-letnega pešca, ki je padel in se hudo poškodoval. Zoper povzročitelja nesreče bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Pod vplivom alkohola in brez vozniškega ... pa še cel kup drugih kršitev

Policisti PPP Novo mesto so med kontrolo prometa v Golobinjeku ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio. Med postopkom so ugotovili, da 53-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. O kršitvah cestno prometnih predpisov bodo policisti z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.ž

Na območju Brežic več prehitrih voznikov

Brežiški policisti so v petek opravljali meritve hitrosti in nekaj po 13.30 v naselju Župelevec ustavili voznico osebnega avtomobila, ki je vozila s hitrostjo 152 km/h. Na tem delu je hitrost s prometnim znakom omejena na 70 km/h, v bližini je šolska pot in avtobusno postajališče. Zoper kršiteljico bodo na Okrajno sodišče v Brežicah podali obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa za tako prekoračitev hitrosti določa globo v višini 1200 evrov, kršitelju se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Prehiter je bil tudi voznik, ki so ga ustavili pri Bizeljskem, vozil je 126 km/h in prekoračil dovoljeno hitrost za 36-km/h.

Včeraj pa so izven naselja Boršt, kjer je omejitev 90 km/h, vozniku osebnega avtomobila namerili 142 km/h. Zaradi kršitev so voznikoma izdali plačilne naloge.

Napadel policiste

Policisti PP Novo mesto so včeraj nekaj po 19. uri posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru v okolici Novega mesta. 41-letni kršitelj je med postopkom napadel policiste in jih žalil. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Ovadili ga bodo na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti.

Spravil se je nad teraso lokala. Nasprotnik današnjega odprtja?

Na Topliški cesti je v noči na petek nekdo poškodoval teraso lokala in ukradel več miz in električne grelnike. Škode je za okoli 2500 evrov.

Potrgali žlebove, kradli denar in salame

Med 1. 3. in 6. 3. je na Otočcu neznanec s strehe objekta potrgal žlebove in povzročil za 500 evrov premoženjske škode.

V Dolnji Prekopi na območju PP Krško je v noči na nedeljo nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odnesel denar, dve bančni kartici, dokumente in suhomesnate izdelke. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Prijeli tihotapca in tujce

Policisti PP Metlika so na območju Metlike ustavili Audi A5 in BMW italijanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljana Indije z urejenim statusom v Italiji v avtomobilu prevaža štiri državljane Indije in državljana Pakistana, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Tihotapcema so odvzeli prostost, ju pridržali in zasegli osebna avtomobila. S kazensko ovadbo so ju privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je po zaslišanju za oba odredil pripor. Ostale tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom..

Nekaj migrantov čez mejo na svojo roko

Brežiški policisti so na območju Prilip izsledili in prijeli dva državljana Sirije in dva državljana Egipta, pri Ribnici pa dva državljana Afganistana. Policisti PP Črnomelj pa so v Balkovcih prijeli šest državljanov Maroka. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

M. K.