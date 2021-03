FOTO: Dolenjski gostinci zadovoljni: "Če bo šlo tako naprej, bomo tudi preživeli!"

8.3.2021 | 13:15

Gostišče Loka v Novem mestu (svet24)

Loka

Loka

En od lokalov v Trebnjem (Svet24)

Terasa Slaščičarne Pralina v Novem mestu (STA)

Terasa lokala Cerpe Diem v Novem mestu (STA)

Carpe Diem

Novo mesto - Novomeški gostinci, ki so po štirih mesecih in pol danes lahko odprli svoje terase in vrtove, vnovično odprtje teh pozdravljajo. Zaradi koronskih ukrepov so sicer morali prilagoditi zmogljivosti oz. število miz, najbolj pa jih moti negotovost ter ob napovedi enotedenskega poizkusnega obdobja možnost vnovičnega zaprtja.

Nerazumni ukrepi in komplikacije

Najemnik Picerije Era Luka Retar je povedal, da so morali zaradi koronskih ukrepov zmogljivosti zmanjšati za približno polovico in reorganizirati svoje delo. Sicer pa je po njegovem prepričanju čas, da začnejo spet delati in da se odpravi negotovost glede odprtja in zaprtja.

Moti ga več po njegovem mnenju nepotrebnih ukrepov in komplikacij, nerazumna pa se mu zdi tudi uvedba enotedenskega poizkusnega obdobja. "Treba je vedeti, da se moramo organizirati, vse nabaviti in se pripraviti," je opozoril in dodal, da tudi zaposlenih ne morejo kar tako po nekaj dneh dela vnovič poslati na čakanje.

"Mislim, da to ni prav, vse breme pa bi ob vnovičnem zaprtju padlo na nas. Počasi je tega dosti, " je dejal. Sicer skupaj s svojimi obiskovalci vnovično odprtje gostinskih lokalov pozdravljajo, je še dejal Retar.

Odpirajo le del zmogljivosti

Lastnik novomeških lokalov Slaščičarna Pralina, Totalček in Picerija Totalka Janez Planinšek je povedal, da so danes odprli le terasi dveh lokalov. Število miz so prilagodili ukrepom oz. so ga prepolovili. Upoštevajo pa vse predpisane ukrepe.

Glede enotedenska poizkusnega obdobja je ocenil, da je važno predvsem to, da so lokale vnovič odprli in da se je okuženost z novim koronavirusom v tem delu države znižala. Ob tem, da vsa velika dolenjska podjetja delujejo s polno zmogljivostjo in niso vir okužb, pa je še ocenil, da je možnost za okužbo majhna tudi na gostilniški terasi.

Zasedeni takoj ob odprtju

Latnik lokala Carpe diem Rok Klobučar je dejal, da so imeli prve tri mize danes zasedene že takoj ob odprtju, ob sedmi uri zjutraj. Z odprtjem gostinskih lokalov, na katerega so čakali štiri mesece in pol, so zadovoljni, ob ugodnem vremenu pa pričakujejo tudi obisk.

Zadovoljni so tudi, da so se zadeve začele premikati, da spet delajo in da niso več doma in na čakanju. Upoštevajo sicer vse predpisane ukrepe, delu ob teh pa so se prilagodili z zmanjšanjem števila miz. "Če bo šlo tako naprej, bomo tudi preživeli," je pristavil.

Glede ukrepa poizkusnega enotedenskega odprtja pa je ocenil, da gre za prekratko obdobje, da bi se pokazalo kaj drastičnega. Po njegovem bi bilo bolj merodajno 14-dnevno poizkusno obdobje. Lahko pa se tudi zgodi, da se bo število okužb vnovič okrepilo zaradi drugih razlogov in ne zaradi obiska kavarniške terase, je še opozoril Klobučar.

Gostinski lokali v Posavju in Jugovzhodni Sloveniji so sicer lahko danes odprli terase in vrtove. Pri tem morajo gostinci in gostje spoštovati ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Gre za poskusno odprtje za teden dni, glede na podatke o okužbah pa bo vlada odločila, ali bodo lahko lokali obratovali tudi naprej.

STA; M. K.