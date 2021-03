Umor pri Grosupljem: Pretresljiva izpoved Jasnine matere

8.3.2021 | 14:10

44-letni Žarko G. je v petek umoril svojo 36-letno ženo Jasno. Njena kruta smrt je pustila globoko praznino v srcih njene mame, sestre dvojčice in dveletne hčerke.

Po dejanju se je odpravil na policijsko postajo Trebnje, kjer je razkril, kaj je storil, in se policiji predal. Policiste je na kraju pričakalo truplo 36-letnice, ki je umrla zaradi zadušitve. Moškega so policisti nemudoma aretirali. Zakonca sta bila v ločitvenem postopku, ki pa se ni končal uspešno.

Osumljenca so včeraj popoldne privedli pred preiskovalnega sodnika, ta pa je zanj, kot smo že poročali, odredil pripor.

Izpoved mame, ki je izgubila hčerko

Včeraj je Inštitut 8. marec, dan pred dnevom žena, objavil pretresljivo izpoved mame, ki je izgubila hčerko. Zapis objavljamo v celoti (imena so izpuščena).

"Razmišljam o mnogo prezgodnji smrti. O molku ... O krivici ... O morilcu moje [ime je odstranjeno]. O moji vnuknji [ime je odstranjeno], ki je pri svojih 2 letih in pol ostala brez mamice ... ZAKAAAAJJJ???

Sprašujem se in obsojam se, ker nisem odločno posegla vmes, ko sem gledala, kako moja [ime je odstranjeno] povsem izžeta in utrujena od vseh maltretiranj, izgublja življenjsko energijo. Nisem vedela, kaj vse se dogaja za 4 stenami, v katere je bila zadnja 3 leta vse bolj ujeta. Nisem hotela bit zlobna tašča in se vmešavat. Sama mi ni hotela tožit, ampak sem vedela, da se nekaj hudega dogaja. Nisem posegla vmes, in se sedaj počutim krivo, da je bolečina še večja. Hotela je zadeve reševat mirno, s pogovorom, pa preko Centra za socialno delo. To mi je povedala. In povedala je, da bo počasi urejala zadeve, po mirni poti, samo, da ji ne bi vzel [ime je odstranjeno].

Tudi na CSD so ji povedali, da ne more kar tako (pa ceprav je bila trpinčena) oditi z otrokom, ker je otrok od obeh. In je čakala in trpela ... In njeno življenje je postalo last morilca! Kdo bo to sedaj [ime je odstranjeno] razložil, da njene mamice ni več, da jo je umoril njen preljubi očka? Zelo ga ima rada in sedaj je ostala tudi brez njega, ker je v priporu. Kaj vse je trpela, niti ne vem, ker mi je hotela prizanesti. Delno se je zaupala svoji sestri, delno nekaterim prijateljicam, ki jih zadnje čase ni smela obiskovat, se z njimi pogovarjat. Vedno je bila kontrola, tudi ko je prišla k meni na obisk; kje je, s kom je ... Morda je pred mano molčala, ker sem obe hčerki učila spoštovanja drugih in sebe.

Vedno sem govorila: ''Spoštuj partnerja in njegove starše, otroke, ... Spoštuj sebe in nikoli si ne dovoli poniževat, najmanj pa, da si dovoliš pretepat. Tega ti jaz nikoli ne bi odpustila, ker vem, da, ko udari enkrat, bo udarjal dokler to dovoliš" In moja [ime je odstranjeno] je na moje besede, kar se nje tiče, pozabila. In bila je tiho, vse do sinoči, ko je za vedno utihnila. Sedaj bo lahko svojo [ime je odstranjeno] gledala od zgoraj in jo čuvala.

Naj počiva v miru!

In v tem trenutku, ko ne morem spati in čakam, dan, da odrinem nazaj k svoji drugi hčerki, ki je nocoj izgubila svojo drugo polovico dvojčico, razmišljam, kaj se da storiti, da bo "mojih" [ime je odstranjeno] čim manj?? Razmišljam o ustanovitvi fundacije za učinkovitejšo pomoč trpinčenim ženskam, ki bi omogočile takojšnji umik iz ogrožujočega okolja in večjo pravno zaščito teh žensk in njihovih otrok. O spremembi zakonodaje in sistema nudenja pomoči na CSDjih. Koliko žensk je v zadnjih 2 letih umrlo od rok nasilnih moških??? Če bi to bila samo moja [ime je odstranjeno], je preveč, mnogo preveč!!!

Storila bom vse, da pomagam takim ženskam in upam, dragi prijatelji, da mi boste tudi vi pri tem pomagali! Veliko vas je, in če stopimo skupaj, ni vrag, da ne bi uspeli rešiti vsaj kakšen primer več, ker vem, da vsega ne moremo. Pa če bi uspeli se na CSD-jih premakniti zadeve, da ne bi vse ostalo pri zabeležkah in prelaganju odgovornosti za rešitev na žrtev, ki je nemočna in zato išče pomoč, bi se zagotovo veliko žensk rešilo pekla in ohranilo življenje. Samo odprt spis in pojasnitev, da so to dolgotrajni postopki, rine žrtev morilcu v roke. Nobena ženska, ki nima tehtnih razlogov, ne hodi na CSD po pomoč! Najtežje je prosit zase, če si "normalen", ker nihče rad ne prizna, da je nemočen, da potrebuje pomoč.

In jaz vas sedaj prosim za pomoč. Prosim povejte, kako spreminjati sistem, ki ne deluje in kako ustanoviti fundacijo za pomoč žrtvam nasilja. Vem, da obstajajo varne hiše in svetovalnica ženska, ampak, to je premalo! Potrebno je več akcije in več solidarnost. Vesela bom vsake vaše sugestije in pomoči. Hvala vam in hvala, ker v teh težkih trenutkih mislite name! Rada vas imam in radi se imejte! Vse drugo ni pomembno."

"Vsaka žrtev je preveč"

Ob pretresljivem zapisu so na Inštitutu 8. marec izpostavili, da lahko nasilje v intimnopartnerskih zvezah lahko v najhujši obliki privede tudi do smrti ter da je v Sloveniji lansko zaradi femicida umrlo osem žensk. "Vsaka žrtev je preveč!," so zaključili.

