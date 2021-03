FOTO: Zapeljala s ceste in na streho

8.3.2021 | 18:30

Foto: PGD Sevnica

Na srečo se je voznica le lažje poškodovala.

Danes ob 11.46 uri je v Boštanju, občina Sevnica, voznica osebnega vozila zapeljala s ceste, avto pa se je prevrnil na streho. Posredovali so gasilci PGD Sevnica, ki so zavarovali kraj nesreče, nevtralizirali in preprečili nadaljno iztekanje motornih tekočin, odklopili akumulator na vozilu in nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Sevnica, ki so v nesreči poškodovano osebo na kraju oskrbeli in nato prepeljali v ZD Sevnica.

Sevniški gasilci so ob tem na svojem FB profilu zapisali: ''Drage žene, danes, na vaš praznik, previdno za volanom! 🌹🌹🚒😉''

Našla topovsko granato

Ob 17.14 je občanka v gozdu na Šentjurskem hribu v naselju Kaplja vas, občina Sevnica, opazila topovsko granato. Posredujeta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije.

Zagorela podrast

Ob 10.37 je v naselju Stankovo, občina Brežice, zagorela podrast na travniku. Požar na površini okoli pol hektarja so pogasili gasilci PGD Cerina, Sobenja vas in Krška vas.

M. K.