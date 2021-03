Začenja se cepljenje šolnikov - koliko je zanimanja v Novem mestu? V KC Janeza Trdine dodatni termini testiranj

8.3.2021 | 19:45

Zdravstveni domovi po državi ponekod še zbirajo število zainteresiranih za cepljenje proti covidu-19 med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju, nekateri so te podatke že zbrali.

V ZD Novo mesto bodo učitelje cepili v sredo in petek. V sredo jih bodo cepili 400 in v petek 252. Do zdaj imajo skupaj prijavljenih približno 670 učiteljev, prijave pa še prihajajo. Za ta teden imajo cepiva dovolj, v četrtek pa bodo naročili količine za prihodnji teden.

V ZD Kočevje pa so doslej že cepili 160 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, od tega večji del v soboto, nekaj jih na cepljenje še čaka, je povedal pomočnik direktorice ZD Kočevje Primož Velikonja. Skupno je sicer po njegovih podatkih v občini okoli 450 šolnikov.

Koordinator za logistični del množičnega cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin: "Organizirani smo tako, da bi želeli do konca meseca cepiti vse učitelje za primer, da se nam epidemiološka situacija ponovno poslabša. Če želimo s poukom nadaljevati v šolah, je predpogoj, da so učitelji cepljeni. Tisti, ki se za to ne bodo odločili, se bodo še naprej vsak teden testirali."

V večjih zdravstvenih domovih še vedno cepijo starejše od 75 let

V večjih zdravstvenih domovih po državi sicer trenutno povečini še vedno cepijo starejše od 75 let, teče tudi cepljenje najstarejših skupin prebivalstva z drugim odmerkom in najranljivejših kroničnih bolnikov.

V ZD Novo mesto so do zdaj cepili okoli 630 starejših od 75 let. Cepili so tudi 450 posebej ranljivih kroničnih bolnikov in nekaj drugih kroničnih bolnikov. S cepivom podjetij Pfizer-BioNTech so do zdaj cepili 1395 starejših od 80 let. Cepili so še 176 kroničnih bolnikov, 103 varovance doma starejših občanov, 105 varovancev varstveno-delovnega centra in 537 zdravstvenih delavcev in sodelavcev.

Skupaj so cepili nekaj manj kot 4000 ljudi. Čakalne liste dnevno posodabljajo, do zdaj pa imajo na čakalni listi še 200 starejših od 80 let in 456 starejših od 75 let. Starejše od 70 let bodo cepili naprej po nacionalni strategiji odvisno seveda od dobave cepiva in prijav, so sporočili iz ZD Novo mesto.

V ZD Kočevje so doslej že cepili, kot omenjeno, tudi 160 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Nekaj je bilo takšnih, ki so jih s cepivom AstraZeneca cepili že prej, saj so bili denimo mlajši od 64 let in s pridruženimi boleznimi, ostale, za katere so ravnatelji interes javili do prejšnjega torka zjutraj, so cepili minulo soboto, nekaj jih na cepljenje še čaka.

Dodatni termini testiranj s hitrimi antigenskimi testi v KC Janeza Trdine

Zaradi večjega povpraševanja Zdravstveni dom Novo mesto s pomočjo dodatnih mobilnih ekip Ministrstva za zdravje organizira dodatne termine množičnega testiranja s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2. Testiranje za splošno populacijo bo ob torkih in četrtkih med 8. in 16. uro v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu.

ZD Novo mesto bo še naprej izvajal tudi testiranja po že ustaljenem urniku, in sicer v ponedeljek, sredo in petek (razen v primeru praznika ali dela prostega dneva), ko je med 8. in 9. uro testiranje na voljo za osebe, ki izvajajo storitve ali prodajo blaga in je za njih določeno obvezno testiranje; med 9. in 12. uro sledi brezplačno množično testiranje za splošno populacijo, med 12. in 16. uro pa se lahko testirajo zaposleni na področju vzgoje in izobraževanja.

Zdravstveni dom Novo mesto vse zainteresirane naproša, da se ob ponedeljkih, sredah in petkih udeležijo testiranja znotraj termina, ki je določen za posamezno skupino. Od 12. ure dalje je testiranje namenjeno izključno zaposlenim na področju VIZ. Ob torkih in četrtkih pa je torej testiranje namenjeno splošni populaciji.

V KC Primoža Trubarja v Šentjerneju testiranja še naprej potekajo ob torkih in četrtkih.

Testiranje je vse dni brezplačno, občani naj imajo pri sebi osebni dokument in zdravstveno kartico, o izidu bodo obveščeni z SMS sporočilom.

