Na čelu ZZZS Tatjana Mlakar

Imenovanje Mlakarjeve so poleg koalicijskih poslancev podprli tudi poslanci DeSUS in SD, proti so glasovali v Levici, medtem ko so bili poslanci LMŠ in SAB vzdržani.

Sušlju je mandat potekel v začetku marca, ZZZS pa je do soglasja DZ k imenovanju Mlakarjeve vodil kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja.

Mlakarjeva, ki je do sedaj vodila novomeško in krško območno enoto ZZZS, je v programu dela opozorila na bodoče učinke demografskih sprememb, predvsem staranja prebivalstva, razvoja vse dražjih medicinskih tehnologij in zdravil ter pričakovanih aktivnosti zaradi preoblikovanja posameznih podsistemov sistema zdravstvenega zavarovanja. Opozorila je na problematiko čakalnih vrst, predvsem kakovosti vodenja čakalnih seznamov in njihove verodostojnosti.

Kot je na seji mandatno-volilne komisija DZ dejala predsednica skupščine ZZZS Lučka Böhm, je Mlakarjeva doktorica poslovnih znanosti, ki ima deset let delovnih izkušenj v gospodarstvu in 27 let delovnih izkušenj na najbolj odgovornih delovnih mestih v ZZZS.

Izpostavila je tudi, da je ZZZS tretja največja javnofinančna blagajna v državi in da je obvezno zdravstveno zavarovanje eden najpomembnejših stebrov socialne države. "Treba je zagotoviti nemoteno delovanje tega zavoda, od katerega je odvisna socialna varnost dobesedno vsega prebivalstva," je še poudarila Böhmova.

STA; M. K.