Splošna bolnišnica Brežice lani z 1,32 milijona evrov presežka

9.3.2021 | 07:50

Splošna bolnišnica Brežice (foto: arhiv DL)

Brežice - Splošna bolnišnica Brežice, ki je bila od leta 2018 v sanaciji, je lani poravnala vse zapadle obveznosti, obveznosti do zaposlenih pa že nekaj časa poravnava tekoče. Lani je sicer poslovala z 1,32 milijona evrov presežka prihodkov nad odhodki. Skupaj je lani ustvarila nekaj več kot 22,64 milijona evrov prihodka.

Iz brežiške bolnišnice so sporočili, da so glede na finančni načrt sicer lani zabeležili dobrega pol milijona evrov padca prihodka, po drugi strani pa so opravili dodatni plačani program za obravnavo covidnih bolnikov v višini 2,9 milijona evrov.

Za naložbe dober poldrugi milijon

Za naložbe so lani namenili 1,66 milijona evrov. Od tega je nekaj manj kot 970.000 evrov zagotovilo ministrstvo za zdravje, in sicer za prenovo lekarne in nakup medicinske in nemedicinske opreme. Znaten delež sredstev so bolnišnici za naložbe in nakup osebne varovalne opreme zagotovili tudi donatorji in lokalne skupnosti. Ti so skupaj prispevali nekaj več kot 160.000 evrov.

Med glavnimi lanskimi pridobitvami so navedli prenovo bolnišnične lekarne in zagotovitev njene nove opreme, ureditev centralne administracije in novega vhoda za specialistične ambulante, začetek dokončanja novih prostorov za centralno intenzivno terapijo in radiološki oddelek.

Opozorili so še na prehod na digitalno poslovanje bolnišnice in elektronsko hrambo dokumentov, na nakup dveh novih rentgenskih naprav, termodezinfektorja in 20 električnih postelj.

S temi naložbami bo bolnišnica udejanjila še nekatere zastavljene sanacijske ukrepe, povezane s prenovo ključne medicinske opreme, predvsem pa zagotavljala nemoteno zdravstveno oskrbo v Posavju in širše, so pojasnili.

Izpad zaradi covida

Kot so dodali, sta sicer preteklo leto zaznamovali epidemija novega koronavirusa in posledična zaustavitev zdravstvenih dejavnosti. V bolnišnici so uredili tudi covidni oddelek s 15 posteljami. Tem so jih kasneje dodali še 30.

Največji izpad programa zaradi covidne dejavnosti so zabeležili na področju internističnih specialističnih ambulant in funkcionalne diagnostike, na nekaterih drugih področjih pa so opravili celo nekoliko več programa, kot je bilo načrtovano.

Zaradi uspešnih reorganizacij, "predvsem pa zaradi prizadevnosti vseh zaposlenih", so konec leta dosegli 94-odstotno uresničitev načrtovanega programa. Čakanje na določene posege pa se razen internističnih specialističnih ambulant ni bistveno podaljšalo, so še zapisali v brežiški bolnišnici.

Splošna bolnišnica Brežice sicer s svojimi storitvami oskrbuje približno 70.000 prebivalcev brežiške, krške in sevniške občine oz. Posavja, v njej zdravijo tudi del prebivalcev sosednjih območij. Zaposluje približno 370 ljudi.

STA; M. K.