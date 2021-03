Spet je gorel. In kje bodo motnje v elektro in vodo oskrbi?

9.3.2021

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Pri naselju Mihovica v občini Šentjernej je včeraj ob 18.25 gorela suha trava. Požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šentjernej. Malo po 19.uri je zagorelo tudi na Kolodvorski ulici v Krškem. Goreče smeti so pogasili gasilci PGE Krško.

Najdbe neekspodiranih minsko-eksplozivnih sredstev

Na Šentjurskem hribu v naselju Kaplja vas v občini Sevnica pa sta včeraj ob 17.14 pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS odstranila in do uničenja shranila na varno v gozdu najdeno topovsko granato kalibra 75 milimetrov. Granata izvira iz obdobja druge svetovne vojne in je italijanske izdelave. Poleg tega so našli še sedem kosov pehotnega streliva, prav tako italijanske izdelave. Tudi to so do uničenja shranili na varno.

Posredovali so naprej...

Na Regijskem centru za obveščanje Novo mesto so v zadnjih 12 urah za nujno medicinsko pomoč posredovali osem klicev, njihovi brežiški kolegi pa dva.

Kje ne bo vode?

Na območju ulic Milke Kerinove, Mencingerjeve in Kovinarske ulice v Krškem bo danes od 12. do 13. ure motena oskrba s pitno vodo, saj bo Kostak Krško opravljal nujna vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju. Zaradi zapiranja vodovodnega sistema in nihanja tlakov v cevovodu se lahko pojavi bela obarvanost pitne vode, ki je posledica raztopljenega zraka v vodi. Pojavi se lahko tudi obarvanost oziroma motnost vode. Kostak priporoča, da uporabniki v obeh primerih odstranijo mrežice na pipi in vodo dobro iztočijo.

Kje ne bo elektrike?

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj sporoča, da bo prekinjena oskrba z elektriko in sicer danes:

-od 8:00 do 11:00 na območju TP VINICA VODOVOD (nadomestna), na izvodu izza spomenika,

-od 12:00 do 14:00 pa na območju TP ZAPOTJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika sporoča, da danes od 8:00 do 9:00 ure ne bo elektrike na območju TP RADOVICA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto sporoča, da bo danes prekinjena oskrba z elektriko in sicer:

-od 8:00 do 10:00 na območju TP JURNA VAS,

-od 10:00 do 14:00 ure na območju TP SOTESKA in

-od 9:30 do 11:00 na območju TP ŽDINJA VAS 2.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej sporoča, da danes ne bo elektrike in sicer:

-od 8:00 do 12:00 na območju TP BREZJE PRI PREKOPI,

-od 10:00 do 14:00 pa na območju TP CEROV LOG.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje sporoča, da bo danes motena oskrba z električno energijo in sicer:

-od 8:00 do 10:00 na območju TP LUKOVEK, na izvodu KOTNIK,

-od 12:00 do 15:00 pa na območju TP DOBRAVA PRI DOBRNIČU.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Mokronog pa sporoča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na območju TP Puščava kolodvor in sicer med 14:00 in 15:00 uro.

Elektro Celje d.d., Distribucijska enota Krško, nadzorništvo Sevnica sporoča, da bo danes med 7.45 in 15.45 prekinjena dobava elektrike in sicer na območju TP Brunk, Brunška gora, Gorelce, Glino Gaj, Cerovec in Srednik Cerovec, nadzorništvo Krško pa sporoča, da bo do motenj v elektro oskrbi prihajalo danes med 8. in 12. uro tudi na območju TP Male Vodenice, nizkonapetostni izvod Kočarija.

Povsod so razlog za prekinitev dela, ki pa jih bodo v primeru slabega vremena prestavili.

