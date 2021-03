Na mejah ob vnovični uvedbi kontrolnih točk brez večjih zapletov

9.3.2021 | 09:00

Mejni prehod Karavanke (foto: promet.si)

Ljubljana - Slovenija je na mejah z Avstrijo, Italijo in Madžarsko vnovič uvedla kontrolne točke. Tam slovenski policisti od včeraj spet preverjajo, ali osebe, ki vstopajo v Slovenijo, izpolnjujejo pogoje, uvedene s ciljem preprečevanja širjenja novega koronavirusa. V prometu osebnih vozil včeraj večjih zastojev ni bilo.

Z odlokom, ki ga je vlada sprejela prejšnji teden, so na cestnih prehodih na notranji schengenski meji, kjer drugače ni rednega nadzora, od včeraj vnovič vzpostavljene kontrolne točke. Te so razdeljene na tiste, na katerih je dovoljen prestop meje vsakomur in obratujejo neprekinjeno, ter tiste, na katerih je dovoljen prestop meje le obmejnim prebivalcem in ostalim izjemam.

Na meji z Avstrijo so stalno odprte točke Karavanke, Ljubelj, Šentilj (avtocesta), Gornja Radgona in Gederovci.

Promet čez te točke je za osebna vozila kljub nadzoru včeraj tekel brez večjih težav. Zjutraj so bile na Šentilju in Karavankah le kolone tovornih vozil, kar pa je po navedbah slovenskega prometno informacijskega centra za državne ceste običajno za začetek tedna.

Tudi včeraj popoldne, ko so se Slovenci, ki delajo v Avstriji, vračali domov z dela, je bil večinoma tekoč promet osebnih vozil, so potrdili na prometno informacijskem centru. O kakšnih daljših zastojih na meji ni poročal niti avstrijski avtocestni upravljavec Asfinag.

Kakšen je postopek ob vstopu v Slovenijo?

Oseba, ki prihaja iz držav oziroma administrativnih enot držav na rdečem seznamu, je napotena v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Slovenijo predloži negativni rezultat testa na koronavirus, ki ni starejši od 48 oziroma 24 ur, ali potrdilo, da je v zadnjih šestih mesecih prebolela covid-19 ali pa je bila proti tej bolezni že cepljena.

Po novem je tovrstno karanteno s testiranjem na novi koronavirus možno prekiniti šele peti dan. Do zdaj je veljalo, da jo je bilo mogoče ob testiranju prekiniti naslednji dan.

Večja novost pa stopi v veljavo v soboto, ko bo obvezno tudi testiranje vseh izjem, ki so do zdaj lahko dnevno prehajale mejo. V okviru ukrepa morajo namreč predložiti negativni test na koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni. Med drugim bo to veljalo za čezmejne delovne dnevne ali tedenske migrante.

STA