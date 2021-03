Novomeška bolnišnica beleži povečano povpraševanje po testiranjih

9.3.2021 | 10:00

Testiranja potekajo v rumeni stavbi bolnišničnega kompleksa. (Foto: DL/arhiv)

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto je danes hospitaliziranih še 29 covidnih bolnikov, 6 med njimi potrebuje intenzivno zdravljenje. Glede na načrt izhodne strategije, se bolnišnica po številu hospitaliziranih corona virusnih bolnikov v Sloveniji, nahaja med 2. in 3. fazo. 1. faza je, ko je število hospitaliziranih covid bolnikov v Sloveniji pod 700, 2. faza, ko jih je pod 500 – takrat novomeška bolnišnica sprejema bolnike s covidom-19 iz Posavja, saj se zapira brežiška Covid bolnišnica, 3. faza, ko je teh bolnikov pod 300 in 4. faza, ko jih je manj kot 100. Takrat tudi Splošna bolnišnica Novo mesto ne bo več covidna bolnišnica. Zaenkrat se to še ni zgodilo, saj je novomeška bolnišnica trenutno v stanju, ko sprejema tudi paciente iz Posavja.

Po navedbah vodstva novomeške bolnišnice zlasti v začetku in ob koncih tedna opažajo velik porast povpraševanja tako po hitrih, kot po PCR testih. Veliko vprašanj je tudi z naslova potovanj v tujino, saj zahtevan PCR test za nemoten prehod meje ne sme biti starejši od 24 ur. »Ker se zadeve spreminjajo in ker imajo različne države tudi različne zahteve, vsem, ki se odpravljate na pot, priporočamo da se dobro pozanimate, kaj potrebujete, predvsem pa, da se na odvzem PCR testa naročite pravočasno, kajti le tako boste izvid lahko prejeli pred samim potovanjem,« navajajo v današnjem bolnišničnem sporočilu za javnost.

Možnost samoplačniških testiranj

V Splošni bolnišnici Novo mesto omogočajo samoplačniško testiranje s hitrimi testi, ki stane 15 evrov, samoplačniško testiranje s PCR testi, ki stane 94 evrov in samoplačniško testiranje na protitelesa, s katerimi ugotavljajo prebolevnost koronavirusne bolezni v preteklosti – to pa stane 20 evrov. Testiranja opravljajo v stari oz. rumeni interni stavbi bolnišnice.

Na odvzem se posamezniki lahko naročijo po elektronski pošti na naslov alenka.andolsek@sb-nm.si ali telefonsko na številko 07 39 16 502 vsak dan med 8. in 14.uro.

Kot so še zapisali v današnji izjavi za javnost, v Splošni bolnišnici Novo mesto ob poizkusnem enotedenskem odpiranju gostinskih lokalov in ob polnem zagonu šol še nekaj časa namreč pričakujejo povečano povpraševanje po testiranju.

R.M.