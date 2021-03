Povzročiteljica nesreče vinjena

Sevniški policisti so bili včeraj malo pred 12. uro obveščeni o prometni nesreči na cesti med Boštanjem in Radečami. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 37-letna voznica osebnega avtomobila vozila proti Boštanju in zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubila oblast nad vozilom ter zapeljala s ceste po brežini. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v zdravstveni dom. Policisti so ob tem ugotovili, da je vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imela 0,79 miligrama alkohola oz. 1,64 g/kg. Zaradi kršitev so ji izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog, je v današnjem poročilu zapisala predstavnica za odnose z javnostmi na Policijski upravi Novo mesto Alenka Drenik.

Odklonil preizkus alkoholiziranosti

Novomeški policisti pa so na območju Malega Slatnika včeraj okoli 21.30 ustavljali voznika osebnega avtomobila znamke BMW, ki je vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Kršitelj znakov policistov ni upošteval, s pospešeno hitrostjo je nadaljeval vožnjo proti

Petelinjeku, a so ga tam policisti uspeli ustaviti. 49-letnemu kršitelju so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar ga je odklonil. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

In kaj čaka kršitelja, ki odkloni preizkus alkoholiziranosti?

Kot je zapisala Drenikova, udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, mora ravnati po odredbi policista. Če preizkus odkloni, policist vozniku prepove nadaljnjo vožnjo, vozniku motornega vozila pa tudi začasno odvzame vozniško dovoljenje. Z globo najmanj 1.200 evrov se kaznuje za prekršek voznika, učitelja vožnje ali spremljevalca, ki ravna v nasprotju s policistovo zahtevo ali odredbo. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Voznik, za katerim vozi policijsko vozilo, ki daje znak z modro svetilko in kratek zvočni znak s sireno, mora postopno zmanjšati hitrost in ustaviti ob robu ali zunaj vozišča. Voznik in potniki ne smejo izstopiti iz vozila, dokler jim policist tega ne dovoli. Voznik motornega vozila se za prekršek kaznuje z globo 500 evrov, izreče se mu tudi 5 kazenskih točk.

Ukraden osebni avto

Z dvorišča stanovanjske hiše v Budni vasi na območju sevniške policijske postaje je v noči z nedelje na ponedeljek nekdo odtujil osebni avtomobil Citroen Xara Picasso, bele barve, registrskih oznak KKFZ-067.

Poskus vloma v stanovanjsko hišo

V kraju Vrh pri Površju na območju Policijske postaje Krško je sinoči malo pred pol deveto nekdo skozi vrata terase poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V notranjost hiše ni uspel priti, povzročil je le premoženjsko škodo, povzročeno z vlomom.

Ukradeno pol tone bakrenih kosov

V dneh od sobote do vključno ponedeljka je v Kanižarici na območju Policijske postaje Črnomelj nekdo iz zabojnika ukradel okoli 500 kilogramov odpadnih bakrenih kosov.

Policiste klicali 161-krat

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 51 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 161 klicev. Tako so obravnavali prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov, poškodovanja tuje stvari, poskusa vloma in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešanih oseb, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in požara, še piše v današnjem poročilu Policijske uprave Novo mesto.

