Razvajajte se v Črnomlju…

9.3.2021 | 13:10

Melos na trgu Sv.Petra v Črnomlju (vir: RIC Črnomelj)

Črnomelj - V sklopu dogodka Razvajaj se v mestu so Občina Črnomelj, RIC Bela krajina in JSKD Črnomelj organizirali pestre aktivnosti v okviru predpisanih ukrepov in virtualno. Minulo soboto je staro mestno jedro Črnomlja oživelo in obiskovalci so si ob upoštevanju ukrepov lahko ogledali več razstav in se udeležili vodenega ogleda mesta. V ponedeljek zvečer so lahko uživali ob koncertu Tamburaške skupine Melos in na virtualnem sprehodu po mestnem jedru.

Med razstavami, ki so si jih obiskovalci lahko ogledali v soboto dopoldne so bile tako »Beli svet med Gorjanci in Kolpo« na trgu sv. Petra, ki so jo družno pripravili JSKD OI Črnomelj in KC Semič v sodelovanju s ZVKD RS in ZVN RS OI Novo mesto, stalna razstava v Mestni muzejski zbirki Črnomelj »Črnomelj na prepihu tisočletij«, razstava Nataše Bunec »Nov začetek« v cerkvi Sv. Duha, razstava Anice Jesih »Cvetoče prebujanje« v Primožičevi hiši, pa razstava o belokranjskem izročilu »Volna, lan, konoplja« in razstava »Mozaik patra Marka Ivana Rupnika« v cerkvi sv. Petra.

V tem času je bila tako kot sicer ob sobotah, odprta tudi tržnica domačih in kmetijskih pridelkov, že dopoldne pa so si obiskovalci lahko brezplačno ogledali mesto.

Na YouTube kanalu Občine Črnomelj so včeraj, na Dan žena, zvečer premierno predvajali koncert Tamburaške skupine Melos z virtualnim sprehodom po mestnem jedru, ki si ga še vedno lahko ogledate TUKAJ.

Razvajaj se v mestu je ena izmed treh prireditev vseslovenskega projekta Management mestnih središč, v katerega se je vključila tudi Občina Črnomelj. Tradicionalni dogodek je namenjen predvsem ženskam in njihovemu prazniku, a nagovarja in vabi tudi vse ostale.

R.M.

