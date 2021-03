Mednarodna matura po novem tudi na Gimnaziji Novo mesto

9.3.2021 | 14:00

Gimnazija Novo mesto bo v novem šolskem letu ponudila možnost opravljanja mednarodne mature. (Foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na Gimnaziji Novo mesto so zaključili dvoletni postopek za pridobitev mednarodne akreditacije za izvajanje izobraževalnega programa mednarodna matura IB DP.

Postopek akreditacije je sestavljen iz vrste zahtev, ki jih mora šola izpolniti in s tem dokazati usklajenost s standardi delovanja, ki jih predpisuje organizacija International Baccalaureate Organization IBO iz Švice, je v sporočilu za javnost zapisala gimnazijska profesorica Natalija Petakovič.

Gimnazija Novo mesto je v procesu preverjanja doseganja mednarodnih standardov izobraževanja morala izkazati usklajenost s filozofijo poučevanja in poslanstvom IBO in se zavezati k spoštovanju načel in principov, ki veljajo v mednarodnem izobraževalnem okolju. Vsi učitelji, ki bodo poučevali v programu mednarodne mature, so morali pridobiti certifikat IBO za poučevanje. Program mednarodne mature temelji na sodobnem in poglobljenem znanju, kar zahteva stalno izpopolnjevanje in spremljanje napredka na številnih znanstvenih področjih. Poučevanje dijakov v manjših skupinah zahteva tudi sodoben pristop k poučevanju, ki v osredje postavlja dijaka in ga opolnomoči za samostojno raziskovanje in kritično mišljenje.

Zadnji potrebni korak za pridobitev akreditacije je bil zahteven verifikacijski obisk, na katerem so predstavniki IBO preverjali izpolnjevanje kriterijev pri vodstvu šole, učiteljskem zboru, svetu šole ter pri predstavnikih dijakov in staršev. Predstavniki IBO so posebej pohvalili široko podporo, ki so jo uvedbi programa mednarodne mature izkazali v MO Novo mesto in vodilnih dolenjskih podjetjih, kar kaže, da so prepoznali pomen sodobne mednarodno primerljive izobrazbe za lokalno okolje, ki se bo s prihajajočimi generacijami vgradila v poslovno odličnost dolenjskega gospodarstva.

Gimnazija Novo mesto je verifikacijski obisk opravila z odliko in s tem dokazala, da izpolnjuje vse pogoje za izvajanje izobraževanja po svetovno priznanem programu mednarodne mature IB DP. Z naslednjim šolskim letom se bo Novo mesto z novo ponudbo izobraževanja tako pridružilo Gimnaziji Bežigrad, II. Gimnaziji Maribor ter Gimnaziji Kranj, kjer že izvajajo program mednarodne mature. Zanimanje za vpis v prvo generacijo mednarodne mature je pokazalo, da je bila nova izobraževalna ponudba na Dolenjskem, v Beli krajini in v Posavju še kako potrebna, so še zapisali na novomeški gimnaziji.

R.M.