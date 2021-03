Na Mirni načrtujejo nadaljevanje obnove kulturnega doma

9.3.2021 | 14:00

S 5. izredne seje Občine Mirna. (Foto: Občina Mirna/L.U.)

Mirna - Občinski svet Občine Mirna se je včeraj sešel na 5. izredni seji, tokrat v prenovljeni dvorani kulturnega doma. Osrednja točka dnevnega reda je bila uvrstitev nadaljnje obnove kulturnega doma v načrt razvojnih programov občine. Potrdili pa so tudi mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na nadomestnih volitvah v 2. volilni enoti, Damjanu Koščaku.

Občina je dvorano v kulturnem domu preuredila v sklopu projekta Eko-up, s katerim je uspešno kandidirala na razpisu Evropskega sklada za regionalni razvoj, v nadaljevanju pa želi prenoviti še avlo, garderobe za izvajalce programov, sanitarije, instalacije (elektrika) in izgraditi vetrolov na vhodu. Naložba je ocenjena na nekaj manj kot 121 tisoč evrov, pri čemer občina računa na dobrih 73 tisoč evrov iz državnega proračuna na podlagi javnega razpisa Ministrstva za kulturo.

»Stavba iz leta 1929 je že danes dom številnim lokalnim društvom, ki v njej izvajajo pester program. Z novo naložbo želimo zagotoviti ustrezne pogoje za razvoj obstoječih in novih kulturnih dejavnosti, za organizacijo kulturnih prireditev ter družabnih, izobraževalnih in drugih dogodkov. S prenovo in prizidavo bo dom postal središče kulturnega ustvarjanja in popularizacije kakovostne produkcije med prebivalci,« pojasnjuje župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Ostali sklepi:

Občinski svet Občine Mirna je včeraj potrdil mandat novemu članu občinskega sveta – po odstopu Matjaža Ožka zaradi selitve je bil na nadomestnih volitvah izvoljen Damjan Koščak. V Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Trebnje je bila imenovana Blanka Pust, za sodnika porotnika iz občine Mirna pa Vladimir Stopar in Janez Bračko.

P.K.L.

Zvočni zapisi Župan Dušan Skerbiš o nadaljnji obnovi doma Župan Dušan Skerbiš o nadaljnji obnovi doma

Galerija