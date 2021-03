Konec nevarnih skal s Straškega hriba?

9.3.2021 | 14:15

Straški župan Dušan Krštinc je podpisal pogodbo z direktorjem podjetja Apus Tadejem Jeršičem. (Foto: Občina Straža)

Straža - V Straži sta danes župan tamkajšnje občine Dušan Krštinc in direktor podjetja Apus Tadej Jeršič podpisala pogodbo o izdelavi projektne dokumentacije za izvedbo zaščite pred padajočim kamenjem, ki s pobočja Straškega hriba že več let resno ogroža ljudi in objekte v naselju Straža in Dolenja Straža.

Krušenje skal, drsenje in kotaljenje skal v dolino je pojav, ki ga na Občini Straža spremljajo že več let. S študenti fakultete za geodezijo so že leta 2015 naredili prvi korak in pripravili evidenco vseh nevarnih skal ter jih vnesli v prostorski informacijski sistem občin. Po nekaterih podatkih je na tem območju na nadmorski višini 464 metrov lepo število kamnitih gmot, ki predstavljajo potencialno nevarnost za ljudi ter njihove hiše in zidanice, ogrožajo pa nekatere hiše in blokovsko naselje v samem centru Straže. Posamezne skale so precej velike. Naslonjene so na drevesa, spodjeda jih voda, skale se lomijo, drsijo in se ob premikanju tal lahko prikotalijo v dolino. Območje nevarnih skal je strmo, zahtevno in nevarno za gibanje. Dodatni problem pa predstavlja dejstvo, da sodi omenjeni teren s skalami med varovana območja, kjer zaradi erozije posegi kot so sečnja lesa in urejanje terena niso dovoljeni.

S podpisom pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo je bil narejen drugi korak k reševanju problema, so zapisali v izjavi za javnost. Občina Straža bo v nadaljevanju morala pripraviti natančen program sanacije ter v sodelovanju z državo najti denar za zaščito območja. Med možnimi rešitvami se najpogosteje omenjajo lovilne ograje, mreže ali prekrivanje skal z mrežami oziroma njihovo privezovanje.

Priprava dokumentacije, ki mora biti izdelana v treh mesecih, je vredna 25.000 evrov. Sama sanacija, ki bo zaradi specifičnosti terena precej zahtevna pa naj bi stekla konec tega leta ali v začetku leta 2022, so še zapisali na Občini Straža.

