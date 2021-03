Našli so največ plastične embalaže

9.3.2021 | 14:45

V akciji so se izkazali tudi najmlajši. Na sliki Žan in Bor.

Šmarješke Toplice - V Občini Šmarješke Toplice je nedavno potekala prva letošnja očiščevalna akcija. Izvedla jo je občina v sodelovanju s Komunalo Novo mesto d.o.o., ki je priskrbela zaščitne rokavice in vreče za smeti.

Območja čiščenja so bila v naseljih Šmarješke Toplice, Šmarjeta, Bela Cerkev, Brezovica, Družinska vas, Klevevž in Dolenje Kronovo.Kot pove Katarina Gunde iz občinske uprave, se čiščenje zaradi omejitve zbiranja na desetih oseb organizirali v manjših skupinah v omenjenih naseljih.

Marca še ena očiščevalna akcija

Akcije se je udeležilo približno 30 udeležencev vseh generacij. Posebna pohvala gre predvsem najmlajšim udeležencem akcije, ki so se akcije udeležili s svojimi starši in starimi starši. V naravi je bilo med odpadki največ odvržene plastične embalaže in kosovnih odpadkov.

Občina bo marca organizirala še eno očiščevalno akcijo, v kateri se bo očistilo še preostala naselja v občini.

L. M., foto: Občina Šmarješke Toplice