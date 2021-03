Kdo so prejemniki priznanj CZ Krško

9.3.2021 | 14:30

Dobitniki priznanj CZ Občine Krško z županom mag. Miranom Stankom. (Foto: Občina Krško)

Krško - Ob 1. marcu, prazniku pripadnikov Civilne zaščite, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, skrbijo za učinkovito ukrepanje, rešujejo človeška življenja in premoženje ter preprečujejo usodne posledice za okolje, so na Upravi RS za zaščito in reševanje tradicionalno namenili priznanja posameznikom in društvom, ki so vidno prispevali na tem področju. Med letošnjimi dobitniki priznanj so bili tudi posamezniki in društva, ki delujejo na območju občine Krško.

Včeraj so jim ob tem čestitali župan občine Krško mag. Miran Stanko s sodelavci, poveljnik štaba CZ Občine Krško Vlado Grahovac in predsednica Gasilske zveze Krško Ana Somrak.

Najvišje priznanje - plaketo CZ kot priznanje za posebne zasluge in izjemne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah je prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Krško ob 150-letnici delovanja.

Zlati znak CZ pa prejelo Prostovoljno gasilsko društvo Podbočje ob 120-letnici aktivnega delovanja.

Na predlog Občine Krško je bronasti znak CZ za uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči prejela Vida Junkar z Gasilske zveze Krško.

Prav tako je bronasti znak CZ na predlog Združenja slovenskih poklicnih gasilcev prejel direktor PGE Krško Aleš Stopar, so na občini zapisali v današnji izjavi za javnost.

R.M.

Galerija