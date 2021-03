Krka začela prodajati svoje prvo zdravilo na Kitajskem

9.3.2021 | 14:40

Ilustrativna fotografija (Foto: DL/arhiv)

Novomeška farmacevtska družba Krka je ta mesec začela tržiti svoje prvo zdravilo na megalomanskem kitajskem trgu, kjer samo letos načrtuje nekaj milijonov evrov prodaje, piše Delo. V petih do desetih letih naj bi Kitajska postala eden ključnih trgov Krke, saj je tamkajšnja regulativa v nekaj letih postala primerljiva z evropsko.

Kot so povedali na novinarski konferenci konec januarja, je Krka lani registrirala 20 novih izdelkov, večinoma zdravil na recept, zaključili pa so tudi več kot dvesto registracijskih postopkov v različnih državah in pridobili dovoljenje tudi za prodajo že uveljavljenih izdelkov na novih trgih.

Prvič so tako registrirali tudi zdravilo na Kitajskem. Gre za antiepileptik pregabalin v obliki trdih kapsul, ki so ga začeli prodajati v tem mesecu, še pišejo v Delu.

R.M.