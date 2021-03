Trčili osebno in dostavno vozilo

9.3.2021 | 18:05

Ob 11.24 je na Kandijski cesti v Novem mestu prišlo do prometne nesreče z udeležbo osebnega in dostavnega vozila. V nesreči poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, odstranili vozili, razlite motorne tekočine posuli z vpojnim sredstvom ter očistili cestišče, so sporočili z novomeške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje.

R. N.